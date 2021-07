Nazara affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre de l’EX22

Les marges d’EBITDA s’établissent à 23% contre -15% au T1, FY21

Nazara Technologies Limited, une plate-forme de jeux et de médias sportifs diversifiée basée en Inde et présente en Inde et sur les marchés mondiaux émergents et développés tels que l’Afrique et l’Amérique du Nord, a annoncé ses résultats autonomes et consolidés non audités pour le trimestre clos le 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, Nazara avait divers segments d’activité avec des revenus générés par l’apprentissage gamifié, les sports électroniques, le freemium et l’abonnement aux télécommunications.

Les revenus d’exploitation de la société ont augmenté de 45 % en glissement annuel pour atteindre 1 312 millions de roupies. Alors que l’EBITDA (hors autres revenus) s’élevait à Rs 301 millions contre une perte de Rs 134 millions au premier trimestre de l’exercice 21. Les marges d’EBITDA s’établissent à 23% contre -15% au T1, FY21. Il a généré un bénéfice après impôts de 135 millions de roupies contre une perte de 217 millions de roupies au premier trimestre de l’exercice 21 ; avec une marge PAT de 10 %.

Les segments à forte croissance de Gamified Early Learnings, eSports et Freemium ont augmenté de 46%, 100% et 35% en glissement annuel pour atteindre respectivement Rs 521 millions, Rs 532 millions et Rs 58 millions, a indiqué la société dans un communiqué.

La croissance des revenus des résultats du premier trimestre de l’exercice 22 et en particulier l’amélioration des marges d’ebitda démontrent la force intrinsèque et la rentabilité des activités sous-jacentes dans les trois segments de croissance, a déclaré Manish Agarwal, PDG du groupe. “Cependant, nous continuerons à donner la priorité à la croissance stratégique à l’optimisation des marges pour nous assurer de continuer à atteindre et à maintenir le leadership dans les segments que nous opérons. Nazara continue de constater un fort intérêt des consommateurs et des partenaires dans chacun de nos segments et les KPI commerciaux de tous les segments restent sains au cours de ce trimestre, ce qui contribuera encore à renforcer la position de leader de l’entreprise dans les domaines de l’esport, de l’apprentissage gamifié et du jeu mobile de simulation de cricket », ajouta-t-il encore.

