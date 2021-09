Nazara Technologies, l’action détenue par Rakesh Jhunjhunwala, atteint un niveau record ; rallie 50% en 5 mois

in

Lors de la session précédente également, cette action appartenant à Rakesh Jhunjhunwala a augmenté de 7,6%

Le cours de l’action Nazara Technologies a atteint un nouveau record de Rs 2087,35, en hausse de 8,5% sur l’ESB intraday. Lors de la session précédente également, cette action détenue par Rakesh Jhunjhunwala a progressé de 7,6%. L’action de cette société de produits logiciels de technologie de l’information (TI) a dépassé son précédent sommet de 2 026,90 roupies atteint le jour de la cotation, le 30 mars 2021. Au cours du dernier mois, Nazara Technologies a surperformé BSE Sensex, avec une hausse de 20,34 %. BSE Sensex n’a gagné que 5 pour cent au cours de la même période. Les analystes affirment qu’une forte reprise des petites capitalisations associée à de fortes projections de croissance pour le marché des jeux mobiles en Inde avec la concurrence uniquement de joueurs non cotés a conduit à une tendance haussière de Nazara Technologies.

L’action Nazara Technologies avait atteint un creux record de 1 421,50 roupies le 12 avril 2021, depuis lors, l’action a augmenté de 47,5%. Techniquement, une clôture au-dessus du plus haut d’aujourd’hui devrait conduire à un objectif de 2230 dans les prochains jours, a déclaré AR Ramachandran. “Cependant, si l’action clôture en dessous de 1975, il est conseillé aux investisseurs de réaliser des bénéfices et de rechercher une rentrée vers 1720.” Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré à Financial Express Online.

En termes de volume échangé, 67 000 actions ont échangé la main sur l’ESB, tandis qu’un total de 13,66 unités lakh ont été échangées sur l’ESB, jusqu’à présent dans la journée. Les analystes disent que Nazara Technologies a de belles perspectives d’avenir car l’industrie du jeu en Inde devrait croître à un rythme rapide.

Il a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 84 % au cours du dernier exercice. “NazaraTechnologies est considérée comme une plate-forme permettant de réaliser des acquisitions stratégiques dans l’ensemble de l’écosystème du jeu”, a déclaré à Financial Express Online Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research. Biswas a également déclaré que cette acquisition stratégique dans l’ensemble du segment l’a rendue très lucrative et a renforcé sa position stratégique dans le segment de marché et a donc alimenté le récent rallye de l’action. Biswas s’attend à ce que Nazara Technologies atteigne un objectif de Rs 2 350 chacun d’ici la fin de cet exercice.

Le mois dernier, Nazara Technologies a annoncé l’acquisition à 100% de la société de jeux d’adresse OpenPlay basée à Hyderabad pour une contrepartie totale de Rs 186,4 crore. Selon le modèle d’actionnariat de juin 2021, Big Bull Rakesh Jhunjhunwala détenait une participation de 10,82 % ou 32,94 parts lakh de Nazara Technologies.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.