Nazareth: Le livre “ Loud ‘N’ Proud ” est attendu en août

Éditions Wymer a fixé une date de sortie le 6 août pour “Loud ‘N’ Proud: Cinquante ans de Nazareth”.

Pour la toute première fois, NAZARETHToute sa carrière est documentée par un écrivain rock réputé Martin Popoff dans cette publication cartonnée grand format. Popoff a été aidé à travers le récit par le fondateur et le seul membre original restant Pete Agnew. Popoff également interviewé Agnew pour le livre, en plus des interviews précédentes, l’auteur a mené, non seulement avec l’extraordinaire bassiste, mais avec de nombreux autres membres du groupe passés et présents, le tout parfaitement tissé dans une chronologie, ce qui en fait l’essentiel NAZARETH livre.

Depuis les débuts des années soixante-dix jusqu’à nos jours, niché à côté PopoffLes mots de sont les merveilleuses images qui les accompagnent. S’appuyant sur de nombreuses photos et des objets souvenirs, ce livre grand format de 240 pages est un trésor pour NAZARETH dévots – bourrés de photos en direct et hors scène qui illustrent le parcours du groupe à travers les décennies. Il comprend également de nombreux souvenirs super cool, notamment des laissez-passer pour les coulisses, des affiches de concerts, des publicités dans les médias et bien plus encore, tous reproduits sur du papier d’art de haute qualité. Il s’agit d’un futur objet de collection que tout ce qui se respecte NAZARETH le fan voudra posséder.

Les clients qui pré-commandent avant le 31 mai peuvent faire imprimer leur nom dans le livre sur une page dédiée aux fans. En outre, les 250 premiers exemplaires comprennent un ensemble de tirages, une photo de groupe et une Pete Agnew et Dan McCafferty.

