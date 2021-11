NBA 2021-22 : Pourquoi les paris sportifs n’achètent pas de démarreurs chauds

Au début de chaque saison régulière – dans tous les sports – il y a toujours une poignée d’équipes qui démarrent de manière inattendue. Bien sûr, l’inverse est également vrai : il y aura une poignée d’équipes qui connaîtront des débuts poussifs. Certaines des anciennes équipes finissent par disparaître, mais pas toutes. Et certains des démarreurs lents reviennent là où nous nous attendions à ce qu’ils soient, mais, encore une fois, pas tous.

Nous pouvons voir que ces modèles commencent à émerger au début de cette saison NBA. À la fin du mois d’octobre, par exemple, des équipes comme les New York Knicks (5-1) et les Washington Wizards (5-1) se sont retrouvées dans une bien meilleure position que la plupart des experts ne s’y attendaient. Et, à l’autre extrémité de l’échelle, des équipes comme les LA Clippers (1-5) se sont retrouvées dans une position pire que ce que la plupart auraient pensé.

Bien sûr, il est très tôt et personne ne remportera de championnat en novembre. Mais lequel de ces démarrages à chaud les bookmakers achètent-ils ? Pour le dire autrement, les cotes NBA ont-elles considérablement évolué depuis le début de la saison ?

La réponse courte est non. Les équipes ont joué moins de dix matchs chacune, et les paris sportifs ont tendance à « retenir leur sang-froid » jusqu’à ce que des tendances plus claires se dégagent. En termes simples, il n’y a pas assez de données (résultats de jeu) pour que les paris sportifs calculent les chiffres en toute confiance.

Knicks et Wizards ont à peine bougé

Le résultat est que des équipes comme les Knicks et les Wizards sont essentiellement là où elles étaient en pré-saison – des tirs longs. Les chances des Knicks se situent autour de +5000 pour remporter la finale de la NBA, les Wizards étant plus loin à +6000. Certains paris sportifs ont peut-être coupé un peu de ces prix, mais pas de beaucoup. Et, il va falloir quelque chose de très spécial en novembre pour que l’une ou l’autre équipe bouge de manière significative et siège parmi les prétendants.

La raison de cette stase sur les marchés des paris est la préséance. Alors que n’importe quelle équipe NBA peut commencer une saison 5-1, il y a très peu de préséance dans les longshots allant jusqu’à la finale et réussissant.

Si vous regardez les champions surprises des dernières décennies : Toronto Raptors (2019), Golden State Warriors (2015), Dallas Mavericks (2011), Detroit Pistons (2004), Houston Rockets (1994). Certains pourraient s’objecter à l’utilisation du mot « surprise », mais ce sont les équipes qui ont remporté le championnat avec les cotes de pré-saison les plus élevées au cours des 30 dernières années. Mais aucun d’entre eux n’est dans la même catégorie que les Knicks ou les Wizards.

La NBA peut être considérée comme plus prévisible

Comme vous pouvez vous y attendre, les titres NBA sont généralement remportés par les favoris de la pré-saison. Et même lorsque nous obtenons un vainqueur choc – le GSW de 2015, à +2800, avait les cotes les plus élevées des équipes énumérées ci-dessus – ce n’est pas vraiment long en termes de paris.

Cela signifie-t-il que le basket-ball est un peu plus prévisible que d’autres sports ? Dans un sens, c’est le cas, même si cela l’étire un peu. Mais nous savons que le basket-ball est un sport où les forces d’un individu sont plus susceptibles d’avoir un impact sur les performances de l’équipe. Malcolm Gladwell appelle cette théorie « lien fort ».

C’est compliqué, mais le résultat des équipes à fort lien est que le succès est motivé par un petit nombre d’individus (Gladwell affirme que la plupart des vainqueurs du championnat NBA ont eu deux ou trois superstars), le reste de l’équipe étant des passagers. Ce n’est pas le cas d’autres sports, comme le football, qui est un sport « maillon faible ».

Selon la théorie, si une équipe NBA terrible signait LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant demain, ils seraient automatiquement favoris pour le championnat. Si une mauvaise équipe de football faisait de même – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar – ce ne serait probablement pas suffisant. Il y a trop d’autres postes dans une équipe de football pour s’inquiéter.

Le fait, en tant que tel, est que la théorie du lien fort rend une saison NBA un peu plus prévisible à long terme. Nous savons que, le plus souvent, les meilleures équipes – celles qui ont deux ou trois liens solides – l’emporteront. Les paris sportifs adhèrent à cela, et c’est la raison pour laquelle des équipes comme les Nets et les Lakers ont encore des cotes très faibles bien qu’elles n’aient pas fait sauter les portes en début de saison. Et c’est la raison pour laquelle vous ne devriez pas vous attendre à voir les chances des Knicks et des Wizards évoluer de façon spectaculaire dans un proche avenir.