NBA 2K22 est en vente maintenant !

Dans le monde de la NBA et des jeux vidéo, il y en a un qui se démarque des autres avec beaucoup de différence par rapport au second. Et aujourd’hui est un grand jour pour les fans de ce jeu. Il vient d’être mis en vente officiellement le NBA 2K22 avec Luka doncic sur la couverture, qui a envoyé un message aux joueurs via le profil Twitter de NBA 2K Espagne : “Aujourd’hui, je suis Luka, bonne journée 2K, va acheter 2K22 maintenant.”

Voici le message que vous attendiez… # NBA2K22 EST MAINTENANT DISPONIBLE ! Joyeux # 2KDay à tous – Qui va vous bercer à partir d’aujourd’hui ? – pic.twitter.com/k4DUTZEFZS – NBA 2K Espagne (@ NBA2KEspana) 10 septembre 2021