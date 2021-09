NBA 2K22 : la revue Kotaku

Je ne peux plus le faire. C’est l’année où NBA 2K m’a transformé en Joker.

Pour être clair, les vulgarités du jeu de cette année ne sont pas nouvelles. Il n’y a rien ici qui incitera les fans de longue date de la série à faire une double prise avec des yeux de dessin animé exorbités, ou qui marque NBA 2K22 comme quelque chose qui, mis en évidence dans le vide, est particulièrement coupable de sa solitude. C’est le truc avec les gouttes qui cassent le dos d’un chameau, cependant. Celui qui y parvient finalement n’a pas l’air trop différent de ceux qui l’ont précédé.

J’ai passé en revue ce jeu, ou du moins des parties de ce jeu, depuis près d’une décennie maintenant, et avec chaque année qui passe, je suis de plus en plus déçu de la direction qu’il a prise, m’éloignant de plus en plus du “grand match de basket avec un mode solo cassé mais intéressant” à “piège psychologique et économique d’exploitation”.

Les joueurs sont fortement encouragés à faire tourner cette roue quotidiennement, une chose très normale à demander dans un jeu de sport

Chaque année, mes critiques sont devenues un peu plus frustrées, un peu plus exaspérées et beaucoup moins tolérantes à l’égard de ce changement axé sur l’argent qui s’éloigne de l’essentiel de la série. 2k22 ne constitue pas un énorme pas supplémentaire dans cette direction, mais après huit ans à m’y soumettre annuellement, c’est suffisant pour m’enfoncer. Pour aider à illustrer où j’en suis, on peut suivre ma descente dans la folie comme dit à travers mes dernières critiques de la série:

2K18: Peut-être que l’explication de ce ton (ou du moins du processus qui y a conduit) est la quantité de Branding™ dans ce jeu. Des vitrines sponsorisées aux bonus sponsorisés en passant par les sponsors faisant la queue pour parrainer votre carrière, c’est écrasant. Il y a littéralement un message de « merci » à la marque Jordan dit à haute voix pendant l’intro sans une once de conscience de soi. Ce niveau de publicité serait déplacé dans le meilleur des cas, mais lorsque vous associez cela à la pression des microtransactions, toute l’expérience MyCareer commence à sembler dégoûtante.

2K19: Jouer à 2K19, c’est être dans un état constant de déni et de refus, toujours conscient que dans tous les aspects du jeu, des gymnases aux magasins en passant par l’action sur le terrain lui-même, vous pouvez soit dépenser du VC, soit vous faire dire que vous vous manquez quelque chose.

2K20: C’est l’étendue de la façon dont NBA 2K20 considère un acte de sacrifice personnel, un acte qui effleure à peine la surface de certains des problèmes les plus urgents affectant le sport universitaire et comment il compense les athlètes qui génèrent ses bénéfices. Comme un coup marketing. L’occasion de signer des contrats. Comme ils ont regardé les luttes de Colin Kaepernick avec la NFL et tout ce qu’ils en ont tiré, c’est son contrat avec Nike.

2K21: NBA 2K21 est l’expérience 2K contemporaine, vue à travers les yeux d’une base de fans épuisée, poussée jusqu’à sa conclusion logique. C’est un exercice de réflexion sur un jeu de sport, une expérience chez un éditeur voyant à quel point il peut offrir peu aux joueurs tout en maximisant leurs profits. Ce jeu est le plus simple des mises à niveau, dans certains cas un déclassement par rapport à ce qui a précédé, et pourtant, à chaque étape, vous êtes toujours obligé de dépenser de l’argent réel pour des bibelots et des mises à niveau, même dans les modes de jeu solo, bien que ce soit déjà un jeu complet. -prix jeu de détail.

2k22: *criant dans le vide*

Le menu principal du jeu vous demande de dépenser de l’argent réel sur sa monnaie virtuelle à chaque tour. Regardez le “Get VC” juste là près du haut.

NBA 2K22 n’est tout simplement pas un jeu de basket. Il y a du basket dedans, mais ce n’est pas le but. Il s’agit plutôt d’un énorme shakedown, un palais orné construit de tentatives sans fin pour amadouer de plus en plus d’argent du joueur malgré le prix d’entrée plein tarif, certains d’entre eux astucieux et subtils, la plupart d’entre eux odieusement évidents et dégoûtants dans leur persistance.

C’est épuisant d’être autour de ce jeu. Si cela ne vous demande pas de dépenser de l’argent réel, cela vous demande d’exécuter sans relâche les tâches les plus basiques et les plus sans joie, comme les pires aspects du MMO et de la conception de jeux mobiles se sont trouvés et ont pensé « lançons une nouvelle entreprise de démarrage passionnante dans l’espace de jeu AAA ”. L’allumer tous les jours ressemblait à du travail, comme si j’attrapais un casque et une lampe et mettais un changement dans une mine de monnaie virtuelle, grignotant des dalles inertes de menus et de publicités, la perspective que ce soit simplement un jeu amusant sur le basket-ball étant un peu plus qu’un lointain souvenir.

Il y a des grinds plus intéressants dans les jeux mobiles gratuits

Ce qui n’aide pas 2K22, c’est que lorsque vous parvenez à mettre une balle sur le terrain et à jouer, toute l’expérience est tellement obsolète. Le gameplay de la série, comme la plupart des jeux de sport, grince avec la vieillesse; en revenant aux anciennes critiques de cette année, j’ai regardé du gameplay de 2K15, puis du gameplay de 2K22 et bien qu’il y ait une augmentation attendue de la fidélité, dans l’ensemble, la manière dont le jeu est structuré, contrôlé et joué est fatiguée.

(Notez que j’ai joué au jeu sur PC, qui est doté d’une technologie de dernière génération, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X ont des visuels plus agréables, des animations plus fluides et des fonctionnalités supplémentaires, comme une zone mondiale plus grande et un mode carrière WNBA ; cela dit, les os du jeu et son économie sont les mêmes d’une génération à l’autre)

Je ne suis jamais du genre à sauter sur la foule « les jeux de sport ne sont que des mises à jour de la liste hurnh hurnh », parce que c’est toujours injuste, mais je ne suis jamais du genre à acheter ces jeux chaque année, examinez une poignée de mises à niveau de puces et pense que tout va bien dans le monde non plus. Pour moi, il y a une élasticité en jeu ici, où je suis prêt à donner de la place à ces séries parce que faire un jeu chaque année est un travail difficile, mais il y a aussi un moment où vous devez dire, OK, c’est juste vieillir, et les choses doivent changer. Vous avez peut-être compris où j’en suis avec la série NBA2K maintenant.

C’est maintenant la partie de ces critiques où je passe normalement de mes plaintes économiques et liées à la mouture et dis, vous savez quoi, ça va, parce que le basket-ball est toujours bon, puis je passe quelques paragraphes à dire que le compteur de tir est plus facile à comprendre (c’est beaucoup mieux cette année), ou les seaux de transition sont plus faciles cette année, ou l’IA est un peu meilleure pour protéger la peinture. Objectivement, c’est toujours juste, car c’est un très bon jeu de basket-ball, même si nos normes pour ce que cela pourrait et devrait être sont dénuées de sens puisque ce jeu n’a pas de concurrence.

Mais cette année je suis fatigué, et 2k22 ne mérite pas l’absolution. Le jeu bouscule et harcèle le terrain est si implacable, et je suis tellement épuisé après tant d’années que cela aspire la vie du basket-ball lui-même. MyCareer est tellement ruiné par son image de marque erronée et ses publicités constantes que je n’étais même pas si inquiet de la façon dont l’histoire a été appelée, et les modes multijoueurs sont tellement envahis par les microtransactions, les moutures ou l’exposition publicitaire (ou les trois !) Je ne voulais pas non plus y passer du temps.

Ceci est une capture d’écran d’un jeu sur la NBA

Je suis sûr qu’il y aura des fans qui liront ceci et envisageront de me tweeter de manière abusive en disant que j’accorde trop d’importance aux choses en dehors du terrain, et qu’ils sont capables de supporter très bien les pressions de 2K et de continuer à profiter du basket-ball et certains modes de jeu (MyGM est probablement le moins désagréable) tels qu’ils sont.

Je pense que le fait que vous deviez travailler si dur pour ignorer le shakedown dans un jeu de détail à prix fort devrait suffire à agiter des drapeaux rouges même devant les fans les plus faciles à vivre. La monétisation de 2K22 vous suit sans cesse, vous mordant les talons dans chaque menu, vous narguant à chaque écran de démarrage, vous rendant fou d’observations comme le fait que chaque cinématique du jeu est instantanément sautable, à l’exception des cinq premières secondes d’un Gatorade fortement. délai d’attente de marque.

Je ne veux pas travailler juste pour profiter d’un match de basket. Je veux juste… profiter d’une partie de basket-ball, et dans 2K22, le seul endroit où je peux le faire en paix est la collection insignifiante de modes uniques “jouer maintenant”.

Je veux juste jouer une carrière de basketteur solo en paix

Ce qui me rend le plus fou à ce sujet, c’est le fait que ça ne doit pas être comme ça ! 2K ne fonctionne pas dans une sorte de vide de jeu de sport. Rival EA a réalisé des milliards de ventes numériques grâce à certains des moyens les plus dégoûtants imaginables, au point que les gouvernements nationaux ont engagé des poursuites judiciaires, mais en même temps, ces modes sont raisonnablement protégés. Vous pouvez acheter FIFA ou Madden, jouer à plusieurs modes de carrière et, mis à part les achats cosmétiques occasionnels, en profiter dans un confort relatif si vous ne voulez pas spécifiquement sauter dans le gouffre.

Vous ne pouvez pas faire cela avec 2K. Ici, l’agitation est partout, et ce n’est pas un problème de jeu de sport moderne, c’est un problème NBA 2K, entièrement de sa propre initiative égoïste et d’une décennie en préparation.

NBA 2K22

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

“Apporter de l’argent”

TYPE DE JEU

Shakedown de la monnaie virtuelle

N’AIME PAS

Toute l’expérience d’être autour de presque tous les aspects de ce jeu

PLATEFORMES

PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, PC (joué), Nintendo Switch

JOUÉ

J’ai touché à tous les modes de jeu, mais j’ai passé la plupart de mon temps dans MyCareer