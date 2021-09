NBA 2K22 meilleurs mouvements de dribble et styles de dribble professionnels à utiliser

in

Les meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 peut faire toute la différence sur le court.

Choisir le bon style et les bons packages de mouvements donne à votre joueur un avantage lorsqu’il réussit des combos ou même qu’il parvient tout simplement au bout du terrain indemne. Nous avons dressé une liste de départ des meilleurs mouvements de dribble parmi lesquels choisir. La méta changera probablement dans les mois à venir, et nous mettrons à jour pour refléter cela quand ce sera le cas.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleur style de dribble



Le style de dribble de base dépend en grande partie de vous. C’est le moins important du groupe, alors essayez de les expérimenter pour voir ce que vous préférez le plus. Quick est un outil solide pour commencer, et c’est assez bon pour vous accompagner tout au long de votre carrière.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleure taille de signature au-dessus



La taille de K. Walker est un mouvement complexe qui feint vers l’avant et cache le ballon derrière. Il se prête à des combos faciles et laisse l’opposition deviner.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleur combo signature



Le combo de K. Irving est un excellent choix pour configurer des augmentations de vitesse, nous vous recommandons donc d’essayer dès le début pour voir comment vous vous en sortez.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleure évasion de taille supérieure



En l’absence du Curry Slide, le forfait d’évasion de T. Young est le deuxième meilleur choix. Young saute sur le côté, un peu comme le fait Bryant, mais il a également un mouvement subtil derrière le dos qui donne à ce mouvement un effet de levier supplémentaire sur les autres.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleur crossover mobile



G. Antetokounmpo lance un mouvement supplémentaire entre les jambes dans le crossover standard. La plupart des joueurs préfèrent Curry, mais le mouvement supplémentaire fait d’Antetokounmpo notre choix pour les croisements en mouvement.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleur mouvement derrière le dos



Ce mouvement a moins de variation que la plupart, il s’agit donc davantage d’un choix de préférence personnelle. Le mouvement de D. Lillard est un peu plus rapide que la plupart, bien que K. Leonard soit également un choix populaire.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleurs tours en mouvement



Contentez-vous de la base pour celui-ci. Il n’y a pas assez de variation pour justifier le déverrouillage de styles supplémentaires.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleure hésitation émouvante



L’hésitation de K. Durant comprend à la fois une réelle hésitation et un joli petit pas de côté qui en fait un bon choix pour les fausses sorties.

Meilleurs mouvements de dribble NBA 2K22 | Meilleur recul émouvant



K. Irving est notre choix pour le meilleur recul mobile. En plus du recul lui-même, Irving lance un saut supplémentaire sur le côté pour la feinte ultime.

Bien sûr, tout cela est encore assez nouveau, et la méta NBA 2K22 pourrait facilement changer dans les mois à venir. Cependant, ce sont tous de bons choix à viser – et à dépenser vos pièces – au début. Assurez-vous également de revoir les exigences de déverrouillage du dribble.

Si vous avez besoin d’une pause dans NBA 2K22 et que vous avez envie d’un match de football américain, nous avons également les meilleurs playbooks défensifs Madden 22 et les meilleurs playbooks offensifs pour tirer le meilleur parti des paramètres réalistes ou non que vous choisissez.