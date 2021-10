NBA 75, 2004 Lakers Flashbacks, Million Dollar Picks et Year of Kabobs

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par JA Adande pour discuter de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA et des parallèles entre les troubles de Magic Johnson avec les Lakers en 1981 et la situation actuelle avec Ben Simmons et les 76ers. Ils comparent également les Lakers 2004 et les Lakers 2021, entrent dans les séries éliminatoires de la MLB et plus encore (2h00). Ensuite, Bill discute avec Peter Schrager de NFL Network des Cardinals 6-0 et du prochain match Chiefs-Titans avant de faire leurs choix à un million de dollars pour la semaine 7 de la NFL (48:35). Enfin, Bill discute avec le célèbre restaurateur Dave Chang de son nouveau spectacle Hulu The Next Thing You Eat, de certaines des révélations culinaires de Bill et Dave au cours de l’année écoulée, ce qui semble être une autre année douloureuse pour les fans de l’équipe de football de Washington, la vie de famille et plus (1:39:40).

Hôte : Bill Simmons

Invités : JA Adande, Peter Schrager et Dave Chang

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS