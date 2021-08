NBA Aldama : “La progression de Garuba a été catastrophique”

Santi Aldama est, avec Usman Garuba, l’un des deux débutants espagnols en NBA la saison prochaine. Le joueur canarien a suivi un parcours inhabituel pour un joueur européen, dans lequel il a donné la priorité à ses études, renonçant à jouer pour une grande équipe en Europe. Mais le résultat, basé sur le travail et le talent (et surmonter une blessure grave) a payé. Les Grizzlies parient sur lui et maintenant il veut leur redonner confiance. Avec Juancho. Dans la franchise la plus espagnole de l’histoire.

– Et ton premier contact avec Memphis ?

– Je suis en train de m’adapter à la nouvelle ville, à la recherche d’un endroit où vivre… Maintenant il n’y a presque plus personne car ils sont tous en vacances, alors j’essaye de connaître la ville petit à petit. Jusqu’à présent, ce que j’ai vu m’a plu. Je vous dirais que c’est similaire à certains égards à Baltimore, où c’était jusqu’à présent.

– Vous êtes venu à la NBA de la NCAA, un parcours inhabituel pour les joueurs étrangers. Avez-vous pesé davantage dans la décision d’essayer l’université ou une carrière dans le sport ?

– Je vous le dirais à tous les deux, honnêtement. J’avais décidé que je voulais étudier et j’ai pensé que Loyola était un bon endroit d’après les conversations que j’ai eues avec mon entraîneur. Évidemment, mon rêve a toujours été d’aller en NBA et si vous y pensez chaque année, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui viennent de la NCAA, donc je savais que cette voie était possible aussi. Mais au final, le plan académique avait plus de poids pour rester en Europe.

– Qu’as-tu étudié ces deux années ?

– Gestion d’entreprise.

– Est-ce une carrière que vous avez toujours voulu faire ?

– J’ai eu des goûts différents, mais Loyola est une très bonne université académiquement parlant et le programme business & management est très bon, donc c’était plus facile de choisir sachant qu’il était spécialisé.

“Chaque année, il y a tellement de joueurs venant de la NCAA, donc je savais que cette voie était également possible.”

– Avez-vous déjà douté que cette voie puisse entraver votre arrivée en NBA ? Et plus encore avec les offres des équipes européennes.

– Non parce que, même si c’était le but ultime, dans mon quotidien, je me concentrais un peu plus sur mes études, sur le fait de vivre dans le présent. Évidemment, il y avait toujours l’objectif final, aller en NBA, et je sais que c’est plus courant pour des joueurs comme moi de venir d’Europe. Mais je savais que c’était un bon moyen d’y arriver, le groupe de travail était très bon et au final ça a payé.

– L’aspect positif d’avoir vécu et joué aux États-Unis ces deux dernières années, c’est que cela peut avoir un avantage d’adaptation par rapport aux autres joueurs étrangers, vous ne pensez pas ?

– Quant au basket, je ne peux pas te dire car je n’ai toujours pas joué à peu près comme on dit, mais évidemment avoir été ici avant aide car c’est un nouveau pays, une nouvelle culture… Le changement vers la NBA c’est aussi grand pour aussi avoir le changement culturel et linguistique en même temps. C’est un autre processus qui doit passer en plus du sport, donc ce sera encore plus facile pendant deux ans ici. Je vous dis aussi que mon adaptation au pays a été très bonne. Toutes les personnes que j’ai rencontrées pendant mes études ont été formidables et cela facilite grandement votre adaptation.

– Sa première approche du monde NBA a été dans la Summer League. Comment s’est passée l’expérience ?

– Très bonne. La progression du premier au dernier match a été positive. Après une longue période sans jouer tous les jours, je me sentais plus à l’aise et la vérité est que je suis très heureux. Conocí al grupo, al staff técnico ya todos los jugadores, y la oportunidad de poder jugar con ellos y tener esta toma de contacto antes del training camp yo creo que me va a servir mucho para saber qué esperar y como referencia para saber que hay que continuer à travailler.

15 août 2021; Las Vegas, Nevada, États-Unis ; L’attaquant des Memphis Grizzlies Santi Aldama (23 ans) envoie une passe alors que le centre des Chicago Bulls Marko Simonovic (19 ans) défend lors d’un match de la NBA Summer League au Thomas & Mack Center. Stephen R. Sylvanie (USA TODAY Sports)

– Ce que les joueurs ont tendance à mettre en avant lorsqu’ils viennent pour la première fois dans une franchise NBA, c’est leur niveau d’organisation. Qu’est-ce qui a le plus attiré votre attention ?

– Que tout le monde travaille à un très haut niveau, très professionnel, mais aussi et surtout la quantité de personnes qu’il y a. Beaucoup de préparateurs physiques et d’entraîneurs. Il y a toujours quelqu’un pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à travailler, pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Je pense que c’est la plus grande différence. Si vous voulez regarder des vidéos, il y a toujours quelqu’un, si vous voulez prendre quelques photos supplémentaires, il y a toujours quelqu’un. Cela donne un saut de qualité en termes de niveau d’amélioration et de travail.

– Après le premier contact avec l’équipe, quel est votre objectif pour cette saison au niveau individuel ?

– Ma saison rookie doit être une saison d’adaptation, connaître l’équipe, comment les gens travaillent et avoir un peu la mentalité Summer League, progresser petit à petit et s’améliorer pour pouvoir aider l’équipe le plus possible. Au final, je pense que c’est une saison dont je dois profiter pour me développer en tant que joueur le plus possible.

“Si vous voulez regarder des vidéos, il y a toujours quelqu’un, si vous voulez prendre quelques clichés supplémentaires, il y a toujours quelqu’un”

– Les Grizzlies est l’une des franchises les plus espagnoles de la NBA et ce à partir de cette année plus avec son arrivée et celle de Juancho.

– J’aime le fait qu’il y ait un autre Espagnol dans l’équipe comme Juancho. Memphis a une longue histoire avec les Espagnols. Ceux qui sont passés par ici sont de grands joueurs et c’est une fierté de pouvoir être là où ils étaient. C’est certainement passionnant.

– Avez-vous parlé à l’un des Espagnols qui sont là-bas ?

Je discutais avec Marc, il m’a félicité et il m’aide à mon arrivée à Memphis en me montrant les quartiers de la ville et d’autres. C’est une fierté que quelqu’un comme lui s’approche de vous, vous parle et vous serre la main. Pouvoir m’appuyer sur lui pour mon processus d’adaptation ici est fantastique.

– Qui vous connaissez bien est Usman Garuba. Pourriez-vous vous voir en Summer League ?

– Nous ne pouvions pas. Nous avons discuté après le repêchage et nous nous sommes félicités. Je suis très heureux que nous ayons franchi cette étape en même temps, surtout après tout ce que nous avons vécu ensemble. En Summer League on n’a pas coïncidé et c’était dommage car j’aurais aimé le voir. J’espère qu’au cours de la saison nous pourrons nous rencontrer plusieurs fois.

“Marc m’aide à mon arrivée à Memphis”

– Vous le connaissez bien en tant que joueur, vous avez beaucoup coïncidé avec lui dans les catégories inférieures de l’équipe nationale. Comment avez-vous vu votre progression ces deux dernières années ?

– La progression a été catastrophique. Il continue de jouer comme toute sa vie, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et il a montré, surtout cette saison, qu’à chaque fois qu’il sautait sur la piste, il faisait une différence et il avait l’air très à l’aise de jouer et la vérité est qu’en tant que coéquipier et ami, je suis très excité de le voir se démarquer à ce niveau.

– Il y a deux ans, vous étiez champions d’Europe des moins de 18 ans, vous avez tous les deux terminé dans le quintette idéal et vous étiez MVP. Tout comme Garuba a changé, vous ne serez plus le même joueur qu’il y a deux ans.

– La première chose est que la blessure que j’ai eue l’année dernière était très importante pour la soigner et bien la nettoyer. A partir de là, je pense que je suis le même joueur mais amélioré, avec plus de travail derrière. Par rapport à il y a deux ans j’ai pris du poids, de la vitesse… Et je dois continuer à gagner du poids et de la vitesse, de la régularité dans le tir, des mouvements latéraux, de la vitesse défensive… Continuer le processus que j’ai suivi ces deux dernières années continuer à progresser dans ma carrière.

– Dans quelle position aimes-tu le plus jouer ?

– Je te dirais qu’à 3-4 je me sens très à l’aise. Être capable de combiner le jeu intérieur et extérieur en fonction de ce que la situation exige.

“Je peux faire un peu de tout, à l’intérieur comme à l’extérieur.”

– En Espagne, les fans ne l’ont sûrement pas aussi localisé qu’ils auraient un joueur espagnol qui atteint la NBA. Comment définiriez-vous votre jeu pour ceux qui ne vous connaissent pas ?

– Je peux faire un peu de tout, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je suis plus habitué à jouer à l’extérieur, mais ces dernières années, j’ai développé le jeu à l’intérieur en raison de la croissance que j’ai eue à un âge légèrement plus avancé que les autres. Je dirais donc que j’ai un tir extérieur combiné avec la longueur et l’envergure.

– Vous aimez Cleveland ?

– Je ne peux pas te le dire car je n’y suis jamais allé.

– Je te le dis car en février se tient le All Star là-bas, je ne sais pas si tu comptes y aller…

– (Rires) Évidemment, ce serait un autre de mes rêves qui se réaliserait et j’espère qu’à un moment de ma carrière, je pourrai y aller.

“Je vois l’équipe nationale chaque été et j’espère pouvoir bientôt réaliser mon rêve de débuter”

– Je suppose qu’un autre de vos rêves sera de jouer pour l’équipe nationale, quelque chose qui pourrait également se réaliser à la fin de la saison. Avez-vous parlé à Scariolo?

– Comme j’étais dans les catégories inférieures, il me parlait toujours. Il est très conscient de la croissance et de l’évolution des joueurs, quelque chose de très important. La vérité est que jouer pour l’équipe nationale a été l’un de mes rêves depuis mon plus jeune âge. J’ai regardé l’équipe nationale chaque été et j’espère pouvoir bientôt réaliser ce rêve et continuer à le réaliser toutes les années à venir.

– Il semble clair que nous sommes dans un moment de changement de cycle et que vous devriez être l’un des visages visibles de la nouvelle génération. Ils sortiront le niveau très haut…

– Sans doute. La génération dorée est incroyable, elle ne peut pas être décrite avec des mots. Vous n’avez qu’à voir ce qu’ils ont fait. Ce que nous devons faire maintenant, c’est travailler et progresser pour pouvoir laisser l’Espagne au sommet et essayer d’arriver à ce qu’ils ont fait.