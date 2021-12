NBA : Antetokounmpo, dans la Mecque du basket

NBA : New York contre Milwaukee

Les Milwaukee Bucks sont l’équipe la plus en forme de la Conférence Est. Après un départ rare des garçons du Wisconsin, Antetokounmpo et compagnie ont rattrapé leur vitesse de croisière après avoir remporté huit des 10 derniers matchs. Le champion en titre s’est hissé à la troisième position de la Conférence qui, il n’y a pas si longtemps, appartenait à un Knicks qui est parti en tête-à-queue après avoir chuté lors de sept de leurs 10 derniers matchs.

Depuis que Tom Thibodeau a retiré Kemba Walker de l’équipe, les choses sont allées de mal en pis dans une franchise qui ressent de l’instabilité car presque toutes ses pièces sont à vendre sur un marché des transferts qui débutera dans un futur proche. Il faut rappeler que les Knicks étaient premiers de la Conférence Est à l’aube de la saison, enregistrant un départ de cinq victoires et une défaite.

Malgré cette houle, le Madison Square Garden fait beaucoup de pavillon et c’est pourquoi les tarifs des locaux n’ont pas dégringolé, payant leur victoire par quota [2.55] pour les [1.54] de visiteurs. Un match égal est attendu, mais nous pensons qu’Antetokounmpo devrait faire pencher la balance face à une défense très serrée.

Nous pensons qu’il est tout à fait approprié de parier que les Bucks gagneront le match par un avantage oscillant entre 6 et 10 points compte tenu de la trajectoire des deux équipes et ledit ailier est payé pour [5.00]. On sait que si les Knicks veulent avoir une chance de gagner ils doivent baisser le rythme offensif des Bucks et pour cela ils doivent miser sur jouer quelques points. Vers le versement [1.88] marquer moins de 216,5 points au total est une excellente option.

La NBA mesure deux séquences totalement opposées. Les deux équipes ont été de grands protagonistes des derniers Play-Offs et on entrevoit que Madison va vivre une telle ambiance avec une grande équipe comme Milwaukee. Antetokounmpo doit être motivé sur un terrain qui est le test décisif pour les superstars de la NBA et où elles ont tendance à chercher à briller.