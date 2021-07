NBA Brook ‘Anteto’ Lopez laisse les Bucks aux portes de la finale

Dans une année où les blessures prennent le dessus comme jamais avec les stars de la ligue (Jamal Murray, Jaylen Brown, Anthony Davis, Mike Conley, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard…) c’est même logique ce qui s’est passé ce soir. Dans le cinquième match de la finale Est entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks Les deux meilleurs joueurs non plus, un par tête : Giannis Antetokounmpo et Trae Young. Ainsi, le drapeau de l’excellence a été porté par un ouvrier, un militaire qui a vécu en NBA pendant une vie et demie et qui a vécu aujourd’hui l’un des grands moments de sa carrière. Brook Lopez, avec ses 33 points (meilleure note en playoffs), laisse son équipe vers une victoire des finales NBA.

Contrairement à ce qui s’était passé lors des deux duels précédents à Atlanta, les Bucks sont sortis pour tuer. Car dans le troisième, qui a fini par gagner, ils ont rapidement perdu 15 points, alors que dans le quatrième, ils n’ont jamais été devant au tableau d’affichage. Exactement ce qui s’est passé hier soir, mais à l’envers. Cette fois, ils étaient les Hawks qui ont été submergés par l’énergie et l’envie du rival et n’ont jamais pris les devants. La partie du premier quart-temps (36-22) a été décisive. La domination de la peinture par les Bucks, obscène. L’équipe d’Atlanta n’a obtenu son premier rebond défensif qu’à la 8e minute du match. Entre autres parce que son rival avait plus raison qu’il n’avait échoué, mais aussi parce qu’ils se laissaient sans cesse manger le toast sous leur panier, de la même manière que sous celui du rival. Au premier quart-temps, au cours duquel les Bucks menaient de 20 points, la différence dans la peinture était de 28-8, qui a duré jusqu’à la finale 66-36.

Le parti de Lopez est un paradigme de tout cela. Un joueur utilisé ces derniers temps pour chercher le coup extérieur, à la manière du pivot moderne, Il n’a tiré que deux fois sur trois et n’en a obtenu aucun… Et pourtant, il a quand même affiché son meilleur score dans un match de playoffs pour le titre. L’absence d’Antetokounmpo l’a obligé à jouer beaucoup plus à l’intérieur et il a réussi l’examen avec brio. Le même que le reste des lieutenants grecs, qui ont dépassé les 20 points. Khris Middleton avec 26, 13 rebonds et 8 passes décisives, et Jrue Holiday avec 25, 6 et 13. Et non des moindres, le remplaçant de Giannis dans les cinq de départ, Bobby Portis, qui est passé à 22 points et 8 rejetés et qui a entendu comment les tribunes du Forum Fiserv scandaient son nom.

Demain soir, sixième match à Atlanta. La participation de Trae Young “sera prise avant le match”, a déclaré Nate McMillan, tandis qu’Antetokounmpo n’a pas de mise à jour de statut. Ce soir, il était assis sur le banc et des heures auparavant, il avait travaillé seul dans le gymnase, bien que l’intensité et le type d’exercice qu’il pratiquait soient inconnus. Ce qui est clair, c’est qu’aujourd’hui les Hawks sont plus pressés que les Bucks de récupérer leur étoile. Parce que ceux de MIlwaukee, après plusieurs saisons en tant que favori qui s’est écrasé avant la bataille finale, cette fois oui Il est à un pas de ce qui serait sa première finale NBA depuis 1973. Presque rien.