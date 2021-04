NBA Calm à Dallas avant la tempête des Lakers

Jouer contre les Pistons est désormais synonyme de victoire si vous avez un bilan positif. Detroit n’a pas battu une équipe à plus de 50% de victoires depuis le 12 février (102-108 à Boston). Mais comme le sont les Dallas Mavericks ces derniers temps, rien ne peut être pris avec certitude. Les Mavs avaient perdu leurs quatre derniers matchs à domicile et, en général, ils sont arrivés avec une fiche de 2-5 dans le match d’aujourd’hui, récoltant des défaites impardonnables à ce stade de l’année pour une équipe qui veut être en séries éliminatoires, comme 102-93 à Houston ou 107-121 contre le Kings, il y a trois jours.

La victoire d’aujourd’hui doit donc être célébrée plus que d’habitude. Et pas seulement pour le fait de gagner. En outre, tous leurs rivaux directs ont perdu: Blazers devant, Grizzlies, Warriors et Spurs derrière. Journée ronde pour certains Mavs qui ont eu du mal à entrer dans le jeu, mais petit à petit ils faisaient le leur et qu’avec un dernier partiel avant la pause de 12-2 ils ont réalisé une différence qui serait décisive au final. Aussi Il a été décisif qu’en raison de problèmes de faute, Jerami Grant, le meilleur buteur des visiteurs (26), n’ait joué que trois minutes entre le deuxième et le troisième quart-temps. Lorsqu’il est revenu sur la bonne voie, au début de la dernière période, son équipe était en baisse de 16.

Luka Doncic a complété une autre journée au bureau avec 30 points, 10 rebonds et 9 passes, à la limite de ce qui aurait été son 10e triple-double de la saison. Avec curiosité, Le Slovène est allé sur une séquence de 17 matchs sans en atteindre un, le plus long de sa carrière depuis qu’il a réussi à faire ses débuts dans cet aspect après avoir disputé ses 44 premiers matchs en NBA. Un autre qui a été brillant (et ce n’est pas une nouvelle) est Jalen Brunson, qui a terminé avec 20 points (18 en première mi-temps), 5 passes décisives, aucune défaite et 66,7% de buts sur le terrain. On peut affirmer qu’il est actuellement le troisième joueur le plus important de la liste et, de nombreuses nuits, le deuxième en fonction de la façon dont Porzingis passe la nuit.

C’est ainsi que les Mavs arrivent à un moment clé dans le reste de la saison. Un double duel contre les Lakers qui débute ce soir et dans lequel Dallas, qui fera office de locaux, aura sûrement la dernière chance de se battre pour la cinquième place. En regardant le classement et en voyant la dynamique des équipes Il semble plus judicieux d’opter pour la sixième position en tête (les Blazers sont au milieu du match), s’ils gagnaient les deux matchs, les Lakers seraient un et demi derrière eux. Certains Lakers qui attendraient toujours le retour de LeBron James. Pas celui d’Anthony Davis, qui après neuf semaines sans jouer il semble qu’il reviendra ce soir contre les Mavs. Les Lakers cette année ont une fiche de 17-6 (73,9% de victoires) quand il joue en puissance et de 18-17 (51,4%) quand il ne le fait pas.