NBA – Campagne MIP de Miles Bridges

Le prix du joueur le plus amélioré n’est pas comme les autres honneurs de la NBA. Ce n’est pas une récompense de position comme la réalisation principalement centrée sur le joueur défensif de l’année, ce n’est pas une question de joueur qui a marqué le plus de points sur le banc comme le sixième homme de l’année, et pas un équilibre entre le succès de l’équipe et la grandeur individuelle comme le prix MVP. Au contraire, le MIP est simplement le couronnement du joueur individuel qui a fait un bond de performance assez drastique d’une année à l’autre, éclipsant les composants qui décident des autres lauréats. Et après les premières semaines de la saison, cette personne ne pouvait pas être plus claire.

Ja Morant partage actuellement la deuxième place avec Paul George pour la tête de la NBA en moyenne de points marqués par match (28,3), derrière Stephen Curry (28,7). Sa remarquable progression de 9,2 points est marquée par sa montée en efficacité du côté offensif. Morant est passé de 44,9 % FG la saison dernière à 52,4 %, 72,8 % FT à 82,5 %, et surtout pour la façon dont les équipes adverses le défendent, son 3P % est passé de 30,3 à 38,5%. Le développement de Morant a sans aucun doute été la principale parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les Grizzlies de Memphis sont actuellement une tête de série n ° 4 dans l’ouest et pourquoi la perception de l’équipe a changé.

Si la saison se terminait aujourd’hui, Morant serait presque certainement le vainqueur du MIP de la NBA. Pourtant, la saison ne se termine pas aujourd’hui ni de sitôt, ce qui laisse la porte ouverte à d’autres personnes pour supplanter Morant d’ici la fin de la saison. Un de ces joueurs frappe déjà à la porte.

Hors du champ apparemment gauche, à moins que vous ne soyez un fan de Charlotte Hornets, Miles Bridges est entré dans la discussion en tant que candidat sérieux au MIP. Il a pris une solide deuxième moitié de la saison 2020-21 et en a fait un meilleur début de carrière pour la saison en cours. Il y a une saison, Bridges avait en moyenne 12,7 points, 6,0 rebonds et 2,2 passes décisives en près de 30,0 minutes d’action par nuit. Les chiffres ont évolué en 23,1 points, 7,9 rebonds et 3,4 passes décisives en huit matchs, et comme Morant, le jeu de Bridges a apporté de l’excitation, de l’espoir et de l’énergie à une base de fans qui en avait envie ces dernières années.

30 @MilesBridges DUNKS en 30 SECONDES ! pic.twitter.com/jPTUvfDqM1 – NBA (@NBA) 12 avril 2021

Le résultat de la production de début de saison de l’attaquant de quatrième année a créé un buzz en dehors de Buzz City. Tipico Sportsbook a fait passer les chances de Bridges pour le prix MIP de +7000 à +550 après seulement huit matchs. Les chances sont bonnes pour la deuxième place derrière les cotes +300 de Morant, et bien que la capture et le dépassement de Morant semblent inévitables compte tenu de la trajectoire des cotes de Bridges, il a encore une montagne monumentale à gravir pour atteindre le sommet.

Quatre des cinq derniers récipiendaires du prix ont été les joueurs les plus performants de leur équipe. Pour référence, Julius Randle a remporté le prix la saison dernière, Brandon Ingram en 2020, Victor Oladipo en 2018 et Giannis Antetokounmpo en 2017. Sachant cela, il est plus probable qu’il faudrait une régression de Ja Morant en jeu pour qu’il perde son emprise sur le prix que Bridges (ou tout autre joueur) pour aller de l’avant avec leur production sur le terrain. Il y a quelques cas, cependant, où le prix est décerné à une équipe non-No. 1 option – CJ McCollum en 2016 et Pascal Siakam 2019 viennent immédiatement à l’esprit, tout comme Ryan Anderson de la saison 2011-12. Bridges relève de la même distinction que les joueurs mentionnés ci-dessus, étant donné qu’il joue aux côtés de LaMelo Ball.

La voie vers le prix MIP pour Miles Bridges est en effet pavée, il devra simplement rester aussi productif qu’il l’a été et espérer que ceux qui participent à la course s’écartent parfois du chemin d’ici la fin de la compétition. Nous avons un long chemin à parcourir, mais il est sûr de dire que la course pour ce prix, en particulier, pourrait être amusante à suivre.

