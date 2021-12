NBA – Ce que signifie un classement surpeuplé pour les parieurs

Être un fan inconditionnel d’une équipe de la NBA cette saison offre un étrange mélange d’anxiété, de stress, de joie et de frustration.

Fans de Phoenix Suns et Golden State Warriors, ignorez cela; ça a été une course facile pour vous tous jusqu’à présent. Et dans une bien moindre mesure, la navigation s’est généralement bien déroulée pour les toujours bons Utah Jazz et les talentueux Brooklyn Nets qui conservent la première place dans l’est.

Essentiellement, toutes les autres équipes continuent de perdre des joueurs à cause de blessures, de protocoles de santé et de sécurité et d’autres raisons spécifiques à l’équipe. Cela a conduit à un jeu incohérent et au mélange d’émotions susmentionné que de nombreuses bases de fans ressentent.

Le classement de la conférence est le reflet du chaos qui règne cette saison NBA. Dans l’ouest, les têtes de série 4-11 sont séparées par seulement 3,5 matchs. Dans l’Est, les Raptors de Toronto, 12e tête de série, n’ont qu’un retard de 2,5 matchs sur la tête de série no 4, le Miami Heat. Alors ne soyez pas trop haut ou trop bas sur votre équipe préférée étant donné l’imprévisibilité soudaine de cette saison. Quelques clubs pourraient éventuellement passer de l’avantage du terrain à un match de jeu (ou vice versa) dans un délai d’une à deux semaines.

Je suis tout pour le drame! Et bien que la parité et la fluctuation constante du classement mettent à l’épreuve la santé mentale des fans, cela crée également des opportunités de jeu uniques.

Parier sur l’avenir de l’équipe est un domaine qui présente beaucoup d’incertitude. Les Cleveland Cavaliers avaient +2000 cotes chez Tipico Sportsbook pour participer aux séries éliminatoires avant le début de la saison, mais sont à un match de la quatrième place et possèdent désormais +320 cotes. Investissez-vous dans le produit sur le court ? Ou risquez-vous de perdre de l’argent dans une équipe qui est à un demi-match de tomber en dehors des séries éliminatoires et qui a été mauvaise au cours des dernières saisons ?

Les Trail Blazers de Portland étaient la cinquième tête de série il y a deux semaines, mais ils s’accrochent maintenant à la dixième place. Acceptez-vous la baisse et achetez-vous bas sur leurs cotes actuelles en séries éliminatoires ?

La congestion du classement ouvre également la porte aux paris sur les vainqueurs de division. Regardez la division sud-est. Le Miami Heat (-220 pour remporter la division) et la quatrième place Charlotte Hornets (+1000) sont séparés par un match, tandis que les Washington Wizards, à égalité pour le premier, ont +1500 chances de remporter le Sud-Est. Cela semble être une opportunité de prendre un coup sur certaines de ces cotes moins favorables qui pourraient rapporter un paiement décent.

Mon point est le suivant ; Le jeu NBA est le plus souvent une supposition éclairée basée sur la connaissance de la situation, mais il ressemble actuellement davantage à un coup de couteau dans le noir qui pourrait aller dans les deux sens. Ne vous attendez pas à ce que ce sentiment change tant que le classement reste aussi confus. Embrassez-le et trouvez vos paris!

