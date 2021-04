NBA Ces Knicks ne savent pas comment perdre

Il est toujours d’actualité que les New York Knicks gagnent avec continuité et force. Une équipe qui a été la moquerie de beaucoup pendant des années. Et en même temps, cela ne devrait pas être une nouvelle que ces Knicks n’arrêtent pas de gagner. Plus de onze matchs pour terminer la saison régulière. Le 34-27 qu’ils ressemblent à un record n’est pas une coïncidence. Et encore moins les neuf matchs consécutifs qu’ils ont remportés dans une séquence dont personne d’autre ne peut se vanter en ce moment dans la ligue et qu’ils n’avaient eux-mêmes pas réalisé depuis la saison 2012-13, lorsqu’ils ont atteint 13 victoires consécutives, ils étaient champions de leur division et, surtout, ils ont disputé les séries éliminatoires pour la dernière fois.

Une franchise historique telle que les Knicks ne peut pas se permettre d’être en jachère pendant si longtemps et ce temps est si déprimant et si lointain, pas seulement l’une des meilleures, mais l’une des équipes du milieu de la table. Cette fois, avec quelques osiers qui ne promettaient pas ce qu’ils proposaient, l’équipe new-yorkaise a pratiquement assuré le play-in, mais elle est très bien sur la bonne voie pour jouer directement les playoffs. Sa quatrième place, avec deux matchs et demi sur la septième place, en témoigne.

En face, une franchise qui a goûté aux miels du succès avant-hier et qui subit aujourd’hui une baisse lente et difficile à gérer. Et que les Raptors venaient de remporter quatre matchs de suite et avaient rejoint Lowry, Van Vleet, Anunoby et Siakam cette semaine pour la première fois depuis fin mars. Son entraîneur, Nick Nurse, était convaincu que c’était le point de basculement sur lequel grandir, mais il n’a pas commencé aujourd’hui. C’était un match avec 14 changements de direction au cours des trois premiers trimestres, dans lequel celui qui est jusqu’à présent le meilleur joueur de la saison de tous ceux qui ont pris le court aujourd’hui s’est démarqué plus que quiconque. Après les 40 points de mercredi à Atlanta, Julius Randle en avait déjà 20 à la mi-temps (il restait à 31), avec un spectaculaire 5/7 sur 3s et 10 rebonds pour le double-double. L’expression MVP commence déjà à se faire entendre quand on parle de lui, du moins dans la Big Apple. Je suis peut-être en retard pour la course cette année, mais la saison ne l’enlève plus à personne.

Cependant, c’est RJ Barrett qui a brisé l’équipe canadienne en tant que leader de la partie au début du dernier quart, dans lequel les locaux se sont échappés pour la première et la dernière fois de leur rival. Un 14-3 qui a laissé le score à 102-86 avec 9:13 à faire. Là, tout était fini. Barrett a brillé pendant ces minutes, au cours desquelles Randle se reposait, et a terminé le match avec un autre double-double (25 + 12). Des moments heureux à New York.