NBA : Charles Barkley a remis son top 5 historique : « La Jordanie est le meilleur »

Charles Barkley Il a laissé plusieurs déclarations controversées dans son rôle d’analyste à la télévision.

L’exfigure du NBA a expliqué qui ont été les meilleurs joueurs qu’il a vus tout au long de l’histoire, en précisant que Michael Jordan Il est le meilleur de tous, mais en même temps, il a attiré l’attention sur le fait qu’il a omis James Lebron de son top-5.

« La meilleure chose que j’ai vue dans ma vie est Michael Jordan, ce fut un honneur et un privilège de jouer contre lui. C’est le meilleur joueur de l’histoire », a déclaré le membre de la Dream Team originale, qui a même perdu la finale face à « Sa Majesté », les seuls qu’il a joués à Phoenix.

Barkley a révélé quels sont les 5 meilleurs de l’histoire pour sa considération: « Ils sont Michael (Jordan), Oscar Robertson, Bill Russell, Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar. J’ai Kobe (Bryant) à six ans et LeBron (James) à sept ans. Tout est subjectif. Si quelqu’un est différent, il aura une opinion différente à ce sujet. »

Sur l’absence de la figure actuelle des Lakers, il a déclaré: « Je ne dirai jamais rien de mal à propos de LeBron James. C’est l’un des plus grands que j’ai vu. Mais tout cela est pour moi des messages radio ».

Barkley est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA et pour cette raison une voix autorisée à s’exprimer sur le sujet, mais il n’a également jamais caché son animosité pour le « King », ou du moins cela semble être avec ses déclarations. .

Êtes-vous d’accord avec les membres du top 5 historique de Charles Barkley ?