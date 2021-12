NBA – COVID-19 pique les Charlotte Hornets

Clôturant une semaine chargée dans la NBA qui a été remplie de nouvelles liées aux blessures, quatre joueurs de Charlotte Hornets sont entrés dans les protocoles de santé et de sécurité ce samedi.

Shams Charania de l’Athletic a annoncé via Twitter que Terry Rozier et LaMelo Ball étaient entrés dans les protocoles avant un tweet de suivi peu de temps après avoir nommé Jalen McDaniels et Mason Plumlee comme les deux prochains Hornets à rejoindre.

Ball, la plus récente recrue de l’année, connaît une deuxième saison solide. Il mène les Hornets pour les points (20,0), les rebonds (7,7) et les passes décisives (8,3) par match, et a de longues cotes de MVP chez Tipico Sportsbook. En plus de la production globale de Ball, l’équipe la plus marquante de la ligue manquera désespérément les contributions de Rozier à l’offensive, où il totalise en moyenne 17,7 points et 3,6 passes décisives.

Une telle nouvelle n’est pas idéale pour les Hornets qui ont perdu trois matchs consécutifs et seront désormais sans plusieurs titulaires pour le moment. Et avec le nombre de dégâts causés à l’équipe en quelques heures seulement, il est raisonnable de se demander s’il y a plus à venir.

Dans l’état actuel des choses, cela pourrait être une excellente occasion pour Miles Bridges de donner un peu plus de vie à sa campagne de joueur le plus amélioré. Les Hornets auront sûrement besoin de toute sa production alors qu’ils cherchent à éviter les matchs préliminaires et à gagner une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

