NBA Curry’s Race to Heaven: “Je dois être MVP”

Lorsque les Wizards-Warriors se sont terminés dans les premières heures de mercredi à jeudi de la semaine dernière, non seulement un match s’est terminé, mais l’une des explosions de jeu les plus incroyables de la mémoire d’homme a été coupée. Stephen Curry a terminé le duel avec 18 points et 2/14 en triple. Un match à oublier et une défaite, la deuxième en sept matchs, qui a empêché les Warriors de suivre la trajectoire ascendante des deux dernières semaines. Un bilan positif en grande partie grâce à sa base, qui accumulé onze matchs avec plus de 30 points. Personne n’a rien fait de tel depuis Kobe Bryant en 2012 et personne de 33 ans ou plus ne l’a jamais fait. Dans les 10 matchs avant les Wizards, il a en moyenne 40,8 points et 50,3% sur 3s. Et même après ce match, dans lequel il était très loin du compte, il avait toujours en moyenne le même nombre de points jusqu’à présent ce mois-ci. Un autre fait. Avant votre repos nocturne du périmètre, dans quatre des cinq matchs précédents, il a fait 10 triples ou plus. Comme si cela ne semble pas assez impressionnant, seul Klay Thompson a réussi 10 points à 3 points en autant de matchs … dans toute sa carrière! Et une dernière étape, maintenant qu’il est revenu en mode destroyer lors des deux rencontres après les sorciers. Cette aube passée atteint 85 3 points en avril, le mois civil avec le plus grand nombre de lancers sur trois frappés par un joueur de l’histoire (Le record était détenu par Harden avec 82). Et il lui reste encore deux matchs avant l’arrivée de mai.

Tout cela est une excuse pour poser une question: Curry doit-il être le MVP de la saison? C’est ce qu’ils lui ont demandé dans un podcast et le joueur, un peu en plaisantant un peu sérieux, a répondu oui: “Je dois être. Je n’y arriverai probablement pas, mais quelle différence cela fait-il? “. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si sûr qu’ils n’allaient pas le lui donner, il a dit qu’il aimait parfois devenir dramatique. Curry a-t-il des raisons de penser qu’il mérite le prix? Et penser qu’ils ne vont pas le lui donner? Réponse courte: oui et oui. Allons-y avec la longue réponse.

Hormis tout ce qui est dit dans le premier paragraphe, il faut dire que Curry marque plus, rebondit plus, frappant plus de triplets et tirant mieux que deux et de la ligne du personnel que lors des saisons 2014-15 et 2015-16, dans lesquelles il était MVP. de la ligue. Cela signifie-t-il que vous jouez mieux maintenant qu’alors? Pas nécessairement, bien que l’on puisse affirmer que c’est le cas. Ce qui est certain, c’est que l’équipe de cette année est clairement pire qu’il y a 5 saisons et que Curry, 33 ans et après un presque vierge, la jette plus que jamais sur le dos pour essayer de le faire entrer en séries éliminatoires.

Cependant, ce manque de ressources dans l’équipe qui l’oblige à jouer plus que Steve Kerr aimerait sûrement et qui lui permet de se montrer comme quelques fois, est en même temps le plus gros inconvénient de sa candidature au MVP, un prix que presque 100% du temps est remporté par un grand joueur de l’une des meilleures équipes. Le curry remplit la première partie, mais pas la seconde. Les Warriors sont dixièmes dans l’Ouest avec un record de 31 victoires et 30 défaites et, bien que la course au prix du meilleur joueur de la saison soit plus ouverte que ces dernières années, le reste des candidats ont leurs équipes dans une situation beaucoup plus plus favorable que celui de la franchise de San Francisco.

Jusqu’à la pause All Star, le favori presque incontestable semblait Joel Embiid. Le Camerounais a été blessé et le rôle principal est allé à LeBron James, qui a également été blessé. De là, c’est arrivé à Nikola Jokic, qui est en tête en ce moment, bien qu’Embiid soit de retour plus tôt que prévu et aussi fort qu’avant. Même James Harden, qui pourrait rater le reste de la saison régulière, était également dans les poules. Qu’ont-ils tous en commun? Eh bien, en plus d’être tous signant de grandes saisons individuellement, collectivement, leurs équipes sont loin ou très en avance sur les Warriors. Sixers, Lakers, Nuggets, Nets … Golden State ne semble pas en mesure de rivaliser avec aucun d’entre eux.

Le pari le plus sûr est que Curry ne remportera pas son troisième MVP cette année, un chiffre que seuls sept autres joueurs ont atteint dans l’histoire. Mais cela n’enlèvera pas un iota de mérite à une saison formidable au meneur et cela ne devrait pas nous priver de continuer à profiter d’un joueur unique, dans toutes les dimensions du mot. Ce n’est pas qu’il rend les choses meilleures ou pires, c’est qu’il fait des choses que personne d’autre ne fait et c’est là que réside la grandeur de ce joueur.