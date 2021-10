NBA dans Movistar + : matchs, horaires et programmation en octobre

Au petit matin du mardi 19 au mercredi 20 octobre donne le coup d’envoi d’une édition très spéciale de la NBA. C’est le 75e anniversaire de la meilleure ligue de basket-ball au monde, jouée par 30 équipes entre le 19 octobre 2021 et le 10 avril 2022. C’est en termes de saison régulière. Les play-in se joueront du 12 au 15 avril et les playoffs débuteront le 16 avril. Les finales débuteront le 2 juin 2022.

Télévision : Où regarder la NBA 2021-22 ?

Tous les soirs de la saison régulière (sauf exceptions spécifiques comme la soirée d’ouverture) Movistar + diffuse un match NBA 2021-22. À partir des séries éliminatoires, plus d’un match quotidien peut être suivi en direct. La plupart des matchs diffusés se feront via Movistar Deportes (composez le 53, bien que chaque semaine au moins un des matchs soit également diffusé via #Vamos (composez le 8).

Calendrier: calendriers NBA 2021-22 dans Movistar +

Ci-dessous, nous vous montrons les horaires de tous les matchs NBA que Movistar + diffusera au cours du mois d’octobre :

dollars de Milwaukee – Filets de Brooklyn (mercredi 20, 01h30 / #Vamos)

Les Lakers de Los Angeles – Guerriers de l’état d’or (mercredi 20, 04h00 / #Vamos)

Knicks de New York – Celtics de Boston (Jeudi 21, 01:30 / Movistar Deportes)

chaleur de Miami – dollars de Milwaukee (Vendredi 22, 02:00 / Movistar Deportes)

76ers de Philadelphie – Filets de Brooklyn (samedi 23, 01h30 / Movistar Deportes)

Les Cavaliers de Cleveland – Atlanta Hawks (Dimanche 24, 00:00 / #Vamos)

Filets de Brooklyn – Charlotte frelons (Dimanche 24, 22h00 / Movistar Deportes)

Indiana Pacers – dollars de Milwaukee (mardi 26, 01h00 / Movistar Deportes)

Les francs-tireurs de Dallas – Houston Rockets (mercredi 27, 02h30 / #Vamos)

Filets de Brooklyn – chaleur de Miami (Jeudi 28, 01h00 / Movistar Deportes)

Houston Rockets – Jazz de l’Utah (Vendredi 29, 02:00 / Movistar Deportes)

Filets de Brooklyn – Indiana Pacers (samedi 30, 01h30 / #Vamos)

Les sorciers de Washington – Celtics de Boston (samedi 30, 23h00 / #Vamos)

Les francs-tireurs de Dallas – Rois de Sacramento (Dimanche 31, 20h30 / Movistar Deportes)