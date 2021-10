NBA Day : Horaires et où voir les 11 matchs qui seront joués ce matin

Bien que cette aube était le jour d’ouverture de la saison 2021/22 du NBACette prochaine nuit est celle qui arrive chargée de matchs et de débuts des différentes franchises de la ligue. Au total, 11 matchs seront joués, tous avec des attentes dans les nuages. Les horaires (heure péninsulaire) sont les suivants :

Charlotte Hornets contre Indiana Pacers (01h00, NBA League Pass). Detroit Pistons contre Chicago Bulls (01h00, NBA League Pass).

New York Knicks vs Boston Celtics (01h30, Movistar Deportes, NBA League Pass).

Raptors de Toronto vs Wizards de Washington (01h30, NBA League Pass). Memphis Grizzlies vs Cleveland Cavaliers (02h00, NBA League Pass). Minnesota Timberwolves contre Houston Rockets (02h00, NBA League Pass). New Orleans Pelicans vs Philadelphia 76ers : 02:00, NBA League Pass). San Antonio Spurs contre Orlando Magic (02h30, NBA League Pass). Utah Jazz contre Oklahoma City Thunder (03h00, NBA League Pass). Phoenix Suns vs Denver Nuggets (04h00, NBA League Pass). Portland Trail Blazers vs Sacramento Kings (04h00, NBA League Pass).

Presque l’heure. Notre saison du 75e anniversaire commence dans 24 heures. # NewYorkForever pic.twitter.com/KyKrq8Yobm – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 19 octobre 2021