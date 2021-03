NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 3/31 ⋆ .

Mardi a été une autre folle, car Paul George a été exclu une fois de plus après le verrouillage (et cette fois accompagné de son coéquipier Marcus Morris). La seule différence par rapport à lundi est que les Clippers n’ont pas réussi à traverser cette période, laissant beaucoup à désirer dans leur perte stupéfiante face à une misérable équipe de Magic. Alors que Russell Westbrook et Gordon Hayward sont certainement passés par la craie, une sortie précoce de John Collins a conduit à de grandes lignes de statistiques Hawks qui sont devenues des nécessités pour gagner la journée. Je n’en avais pas, donc demain nous partons; trouvons quelques choix et stratégies NBA DFS pour éliminer certains tournois sur DraftKings et FanDuel.

Assurez-vous de consulter le Podcast Slate Starter, mettant en vedette le vôtre et Rynpak, pour avoir le premier aperçu de l’ardoise et faire des choix NBA DFS pour DraftKings et FanDuel!

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 31 mars

Et tout ce jazz

Nous avons un autre nombre à deux chiffres de jeux à la demande ce soir, ce qui signifie qu’une pléthore d’options de valeur s’ouvrira sans aucun doute au fil de la journée. Il est garanti qu’il y aura des nouvelles qui facilitent le brouillage des crampons de manière exponentielle, et l’ardoise changera de teint plus de quelques fois. Cependant, il sera difficile de battre l’infusion précoce de valeur que nous avons reçue mardi soir lorsque Donovan Mitchell a été exclu pour le match de ce soir en raison d’une question personnelle.

Cela fait du Jazz l’équipe à cibler dès le départ sur cette ardoise. Les deux pièces de théâtre incontournables dans cette situation ont toujours été Joe Ingles et Jordan Clarkson, et il ne fait aucun doute qu’elles gagneront également une grande propriété effrayante cette fois-ci. Et à juste titre, car leur prix est inférieur à 6000 $ à la fois sur DraftKings et FanDuel et voit certainement la plus grande augmentation des minutes en l’absence de Mitchell. De plus, Clarkson voit son utilisation passer de 28,1% à 30,4% avec Mitchell sur le sol, tandis que le coup de pouce d’Ingles vient du département du taux d’assistance où son pourcentage d’assistance de 22,8% devient 24,9% en l’absence de Mitchell.

Mais mon jeu préféré de cette équipe demain est incontestablement Mike Conley, dont le prix est descendu jusqu’à 6000 $ sur FanDuel et encore moins 5800 $ sur DraftKings. Il voit exactement le même taux de 1,09 points DraftKings par minute sur la saison avec ou sans Mitchell au sol, mais les minutes devraient certainement être réservées pour une bosse. De plus, le collègue analyste d’Awesemo, Greg Ehrenberg, parle beaucoup des prix historiques d’un joueur, et c’est la première fois de la saison que nous avons un prix inférieur à 6000 $ pour Conley. Cela fait maintenant le temps de se lancer, même si lui aussi devrait avoir une part de responsabilité folle dans cette situation très animée par rapport à une équipe Grizzlies classée 6e en rythme cette saison.

Enfin, nous pouvons certainement nous tourner vers Rudy Gobert en tant que joueur d’élite, qui voit 0,10 passer à 1,38 points DratKings par minute avec Mitchell hors du sol cette saison. Il a éclipsé 40 points de fantaisie ses deux derniers malgré moins de 30 minutes en raison de victoires éclatantes, et obtient maintenant un match contre Jonas Valancuinas dans lequel il a bien joué deux fois déjà cette saison. Et maintenant, sans la présence de Mitchell, attendez-vous à ce qu’il fasse ces trois droites; il fait l’un des meilleurs jeux de centre de tournoi sur DraftKings.

Réflexions finales pour vos lineups NBA DFS J’aurais pu écrire une section entière sur les nouvelles imminentes des Bulls, mais j’ai pris le temps de mettre l’accent sur les principaux joueurs de jazz. Mais laissez-le savoir: si nous n’avons pas de mot sur le pré-verrouillage du statut de Zach LaVine demain, cela pourrait être une autre situation semblable à celle des Clippers où les principales valeurs sur l’ardoise sont bien sous-détenues. Je m’intéresse déjà à Tomas Satoransky, Patrick Williams et Nikola Vucevic, mais tous les trois deviennent prioritaires si LaVine est assis. Andre Drummond est de 5200 $ sur FanDuel et même pas dans le pool de joueurs sur DraftKings. C’est là que se termine l’analyse, car il est difficile de comprendre ce type d’incompétence; préparez-vous pour une propriété de DeMarcus Cousins-esque en début de saison sur lui demain. Kristaps Porzingis a été trop bon ces derniers temps, alors apparemment DraftKings a ressenti le besoin de baisser son prix de 200 $ après une autre sortie solide. Prenez le rabais, car il offre une tonne d’avantages pour seulement 7900 $. Cela peut sembler ennuyeux de répéter à quel point il est important de garder une longueur d’avance sur les nouvelles dans NBA DFS, mais c’est tout simplement essentiel. Comme toujours, suivez le Newzgod et toutes ses nouvelles sur le compte Twitter @AwesemoNBA. Il sera le premier sur les lieux pour toutes les informations sur les blessures et la composition dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. James Harden contre les Rockets? Jouez simplement à James Harden.

