NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/14 ⋆ .

Mardi a été assez décent à cette fin, à l’exception de Luguentz Dortde performance scandaleuse de 42 points réels, 65 points fantaisie. Avec les pièces de valeur phénoménales de l’ardoise, Dort était la pièce incontournable de différenciation pour remporter un tournoi. C’est une leçon pour ouvrir le pool de joueurs, tenir compte de la variance autant que possible et être très, très chanceux. Félicitations à ceux qui ont eu Dort, mais il est temps de passer à mercredi, où une énorme liste de 11 matchs nous attend sur DraftKings et FanDuel. Trouvons quelques choix et stratégies NBA DFS pour nous aider à atteindre le sommet.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 14 avril

Votre avantage massif sur cette ardoise massive

Mercredi devrait être un autre folle, car toute ardoise de 11 matchs dans l’Association de nos jours devrait impliquer un tas de pièces mobiles. Les Clippers sont les favoris du club-house pour exécuter une sorte de folie, les Nets peuvent se reposer Kevin Durant sur le dos à dos contre les 76ers, il y a une valeur présumée des Hornets pour une deuxième nuit consécutive, et les deux côtés d’un Wizards – Kings seront alignés ad nauseam. Du point de vue de la position, le centre est à nouveau empilé à chaque niveau de prix, un petit attaquant pourrait aller dans n’importe quelle direction entre maintenant et verrouiller, et le meneur est revenu à lui-même avec des Monstars en haut.

Il ne serait pas sincère de donner à une équipe une valeur du jour ou une position surlignée en ce moment car 1) rien ne se démarque de façon spectaculaire pour le moment, et 2) il est certain que cela changera plusieurs fois entre maintenant et verrouiller. Ce qui est certain, cependant, c’est que l’échange tardif combiné aux projections fréquemment mises à jour d’Alex Baker sera le chemin vers un avantage énorme sur une ardoise de cette taille. À maintes reprises cette saison, des nouvelles inattendues ont éclaté après le verrouillage et ouvert une valeur très faible. Et même si certains ont l’impression qu’ils sont averses au risque en garantissant une valeur de début de partie sur ces grandes ardoises, il y a un argument à faire valoir que c’est en fait contre-productif.

Cela ne signifie pas bannir complètement les premiers jeux de votre pool de joueurs. Prenons le mardi, par exemple: avoir 100% de Brandon Goodwin à 3500 $ sur DraftKings était la seule voie à suivre, et il aurait été fou de conseiller pour autre chose. Mais il y a rarement quelque chose d’aussi spectaculaire au début d’une ardoise, alors marchez légèrement tôt tant que vous n’abandonnez pas un carré libre comme celui-là. Les pièces de valeur des Hornets seront probablement un sujet brûlant de débat basé sur Terry Rozier et PJ Washingtonde statuts, et il est indéniable qu’ils pourraient bien se réinstaller ce soir.

Mais gardez à l’esprit qu’il reste encore 20 équipes à prévenir après la fenêtre de jeux de 19 h HE. Et avoir autant de positions ouvertes avec autant de «swap-capacité» que possible tout au long de la soirée devrait être plus de la priorité. Alors ne soyez pas timide pour backload des files d’attente avec des pièces du jeu Kings – Wizards susmentionné, ou peut-être même le jeu Mavericks – Grizzlies une demi-heure plus tôt. Les deux jeux semblent déjà avoir une valeur utilisable dans de grands environnements fantastiques, en plus ils donnent la flexibilité de réagir aux nouvelles toute la nuit.

Restez haut sur la jeune Sion

L’une des grandes joies de cette saison a été de faire un podcast avec mon bon ami Rayen «Rynpak» Patnaik tous les soirs. Au cours des deux dernières années, il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde par n’importe quel système de classement ou métrique, mais nous parlons de cerceaux et de partage des prises depuis bien avant cela. Bien que nous ne soyons pas toujours d’accord sur certains joueurs (en vous regardant, copain Hield), nous avons tendance à être plus qu’autrement d’accord sur les profils de certains joueurs d’un point de vue fantastique et réel. Et garçon, avons-nous collé notre cou Zion Williamson tôt et souvent cette saison, cosignataire sur l’idée qu’il serait un joueur de 10000 $ avant la fin de la saison, à l’époque où il était insondable pour les autres de penser la même chose.

Eh bien, maintenant au prix de 10 100 $ sur FanDuel et 9 900 $ sur DraftKings, cette proclamation s’est enfin concrétisée. Williamson a été sensationnel lors de sa deuxième saison NBA, avec une moyenne de 26,8 points, 7,1 rebonds et 3,7 passes décisives, le tout en tirant 62% sur le terrain. Sa cohérence est presque inégalée du point de vue de la fantaisie, avec en moyenne l’une des distributions les plus serrées de points de fantaisie toutes les 36 minutes parmi tous les joueurs. Cela a du sens étant donné qu’il a disputé une séquence de 25 matchs consécutifs de plus de 20 points avant que cette séquence ne soit interrompue le 7 avril contre les Nets.

Mais le match de mercredi contre les Knicks semble être le pire affrontement de Williamson sur papier depuis un certain temps. Les Knicks jouent au rythme le plus lent de la ligue, affichent leur troisième meilleure efficacité défensive et ont un certain nombre de défenseurs compétents qui devraient rendre son chemin dans la peinture beaucoup plus difficile que la normale. Le retour de Williamson fait également mal au profil fantastique de Williamson ce soir. Brandon Ingram, qui est revenu d’une interruption de près de deux semaines et a tenté une moyenne de 19 tirs par match lors de ses trois premiers matchs.

Cela étant dit, cela pourrait être le type d’environnement de jeu dans lequel Williamson pourrait encore prospérer. L’échelon supérieur de l’attaquant de puissance est certainement empilé sur cette ardoise, mais sur une ardoise de 11 matchs, il est très peu probable qu’il obtienne autant d’appropriation avec le pire match du groupe. Mais si le terrain ne respecte pas le plafond de Williamson qu’il a flashé récemment, il deviendra une priorité similaire à ce Joël Embiid C’était il y a deux nuits quand il a démonté les Mavericks en seulement 25 minutes. Assurez-vous de vous enregistrer avec les projections de propriété d’Awesemo menant au verrouillage, mais tant que Williamson est aussi faible que prévu, il pourrait fournir un effet de levier effrayant sur cette ardoise.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS

