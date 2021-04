NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/2 ⋆ .

La meilleure partie de la prochaine liste de dix matchs de vendredi? Pas de Los Angeles Clippers pour nous jeter dans une spirale avec leurs rapports de blessures incompétents. Sérieusement, comment peut-on être exclu, puis devenir miraculeusement mis à niveau pour devenir discutable et jouer? Espérons que la ligue mettra fin à leur folie, mais il est peu probable que cela ait seulement aidé le profil de leur match TNT aux heures de grande écoute. Heureusement, ce n’est pas notre préoccupation pour aujourd’hui, alors tournons notre attention vers la recherche de quelques choix NBA DFS sur DraftKings et FanDuel pour vendredi.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 2 Avril

Quelques petits spots que j’aime

L’ardoise NBA DFS de vendredi ressemble étrangement à toutes les autres ardoises de ces derniers jours. Avec Kyle Lowry déjà exclu, jouez simplement Fred VanVleet et Pascal Siakam. Si Donovan Mitchell ne revient pas de son affaire personnelle, nous aurons également la conversation habituelle entre Jordan Clarkson et Mike Conley. Et tant que le trio de la Nouvelle-Orléans continue de s’asseoir, jouez n’importe quel pélican avec un pouls.

C’est une tonne de valeur haut de gamme sur laquelle nous devrions déjà pouvoir compter, et c’est avant de prendre en compte l’une des 17 autres équipes en action ce soir. En d’autres termes, nous sommes pratiquement assurés d’avoir déjà un tas de jeux incroyables sur cette ardoise. De plus, les prix n’ont pas suffisamment ajusté pour aucun des spots, donc ce sera le même groupe de personnages que nous avons traité toute la semaine, assis au sommet des projections de propriété d’Awesemo.

Alors ne vous ennuyons pas avec l’évidence (voir: Raptors, Jazz, Pélicans), et concentrez-vous plutôt sur trois pistes potentiellement moins évidentes à valoriser sur cette ardoise:

Le grand homme des Indiana Pacers, Domantas Sabonis, entre vendredi discutable. Alors que certains pourraient dire que Myles Turner devient la priorité dans ce cas, son prix est déjà assez approprié sur les deux sites. Je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir d’intérêt à y aller avec vos alignements NBA DFS, mais mes priorités seraient certainement Malcolm Brogdon et Caris LeVert dans ce cas en raison de l’utilisation accrue qui deviendrait disponible. Faire sortir Jeremy Lamb serait également fournir une légère augmentation en quelques minutes pour les deux. Derrick Rose et RJ Barrett sont discutables pour vendredi, ouvrant un surplus potentiel de minutes aux deux et trois. Reggie Bullock est le nom le moins sexy de tous les temps, mais il a obtenu jusqu’à 39 minutes de course en l’absence précédente de Rose, ce qui en fait le jeu prioritaire. Et bien qu’il soit difficile d’imaginer que Julius Randle voit encore plus d’utilisation qu’il ne le fait déjà, Rose et Barrett sur le sol cette saison tire son utilisation jusqu’à 30,3% par rapport à sa moyenne de saison de 28,2%. Randle est déjà en jeu pour FanDuel, mais il devient l’un des meilleurs dépensiers à contre-courant sur DraftKings à 9600 $ s’il est le seul joueur offensif de cette rotation. D’accord, alors peut-être qu’aucun de ceux-ci n’était hors du tableau, mais celui-ci l’est certainement. Jordan Poole s’est blessé à la cheville jeudi et Stephen Curry est retiré à deux semaines d’une blessure au coccyx. C’est la première opportunité consécutive pour lui, et il y a une chance plus grande que zéro qu’il s’assoie. Cela fait de Damion Lee un jeu à encercler en tant que jeu à contre-courant appartenant à un super-bas si toutes les nouvelles tombent en sa faveur. Ne le jouez pas à un poste de gardien de tir empilé sur FanDuel, mais son salaire de 3700 $ sur DraftKings est suffisamment avantageux pour s’intéresser aux tournois à grande échelle. La discussion rapide du vendredi au coin du feu: plus de sports, plus d’opportunités

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS

