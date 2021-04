NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/22 ⋆ .

L’ardoise de mercredi a été à la hauteur de sa facturation insensée, alors que la super valeur des Pacers et des Clippers y est arrivée de manière spectaculaire. J’espère que vous étiez à bord avec ces deux équipes, car il n’y avait aucun moyen d’éviter la craie, même sur un joueur à 12 joueurs. Heureusement, nous avons une journée de basket-ball beaucoup plus gérable avec seulement six matchs au robinet pour ce soir. Alors allons droit au but et trouvons quelques choix et stratégies NBA DFS qui peuvent nous aider à atteindre le sommet sur DraftKings et FanDuel.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 22 avril

Lorsque la valeur ne peut être trouvée, répartissez-la

Permettez-moi de commencer l’analyse d’aujourd’hui en disant que pour le moment, c’est l’une des ardoises les plus grotesques de la mémoire récente. Chaque dépense a l’air d’un prix approprié. Il n’y a pas encore de valeur d’équipe à cibler, car même si Giannis Antetokounmpo ne joue pas, le reste des étiquettes de prix des Bucks ont été gonflés pour refléter son éventuelle absence. Il n’y a pas non plus de valeur individuelle flagrante, à part peut-être Daniel Theis sur DraftKings ou Naji Marshall sur FanDuel.

Et pour couronner le tout, les six totaux des jeux de ce soir ont déjà été publiés et ils semblent loin d’être fantastiques. Voyez par vous-même ci-dessous avec l’aide d’OddsShopper d’Awesemo, le meilleur endroit pour trouver rapidement les meilleures lignes pour vos paris:

Encore une fois, nous examinons des matchs de basket-ball brutalement mauvais à des fins fantastiques ce soir avec seulement trois matchs avec un total supérieur à 220 et une éclipse nulle de 227. Qu’est-ce que cela signifie en termes de construction de nos alignements NBA DFS? Juste que la qualité de la valeur de l’ardoise de 12 matchs d’hier sera très probablement inexistante aujourd’hui, ce qui rend beaucoup plus viable la répartition de vos expositions malgré la plus petite ardoise de six matchs.

Cela peut sembler contre-intuitif, car des ardoises plus grandes vous donnent beaucoup plus de joueurs et d’équipes à aligner. Mais comme les projections médianes pour les meilleurs jeux dans presque toutes les fourchettes de prix seront séparées par un écart beaucoup plus petit qu’hier, il est beaucoup plus permis d’aligner certains vrais jokers tels que Dario Saric ou Jabari Parker pour se faufiler. Suivez les projections de propriété d’Awesemo comme un fou aujourd’hui, car éviter les mauvaises craies et trouver un effet de levier contre le terrain sera exponentiellement plus important que la normale.

Bienvenue à nouveau, AD!

Il est difficile de se sentir mal pour le champion en titre des Los Angeles Lakers, mais il est difficile de ne pas considérer à quel point le virus des blessures les a mordus cette saison. LeBron James est apparu pour la dernière fois dans un match le 20 mars où il a subi une grave entorse de la cheville, tandis qu’Anthony Davis a raté une série de 30 matchs consécutifs remontant au 14 février en raison d’un grave problème au mollet. Alors que le repos supplémentaire aide sûrement Davis et James compte tenu du court délai entre la bulle et le début de la saison, ce n’est jamais bon quand c’est au détriment d’une blessure.

Mais on dit que Davis s’habillera dans une capacité limitée de 15 minutes ce soir, ce qui est une excellente nouvelle pour tout vrai fan du sport. Est-il jouable à distance à 9 400 $ sur DraftKings et 9 600 $ sur FanDuel? Absolument pas. Mais même en quelques minutes, son impact sur les profils fantastiques de Kyle Kuzma et Dennis Schroder pourrait être sévère.

André Drummond, cependant, constitue un sujet de conversation intéressant. Lui et Davis n’ont pas encore joué une minute ensemble cette saison, mais vous n’avez pas besoin de taux pour comprendre que plus ces deux joueurs partagent de temps sur le terrain, pire c’est pour le score de Drummond. À 7300 $ sur DraftKings et 6900 $ sur FanDuel, il pourrait encore se battre pour un plafond à son remarquable taux de 1,45 points fantaisie par minute cette saison. Mais allez-y doucement, car s’il va être populaire, cela pourrait facilement devenir un endroit où rester à l’écart.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS Il a été mentionné plus tôt qu’aucune équipe ne se démarque des autres à cibler, mais cela changerait certainement si Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient exclus. Il n’y aurait pas de joueur des Celtics interdit à l’alignement dans le cas où les deux rejoindraient Robert Williams en marge. Espérons que PJ Washington continuera de quitter le banc, car il continuera à maintenir sa propriété supprimée. Après avoir accumulé en moyenne 34,5 minutes et 35,4 points DraftKings par minute lors de ses deux derniers matchs, inscrivez-moi pour plus à seulement 5900 $. Joel Embiid a déclaré qu’il jouerait dans la seconde moitié des Sixers consécutifs, bien que Doc Rivers puisse avoir quelque chose à dire sur cette décision. Ce qui est ennuyeux chez lui, cependant, c’est qu’il a tendance à ne pas divulguer ses intentions juste avant le verrouillage. C’est pourquoi si rien ne change dans les moments qui ont précédé les Bucks – le conseil des Sixers à 19 h HNE, ayez un plan Dwight Howard en place. Jouez simplement à Zion Williamson.

