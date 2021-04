NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/27 ⋆ .

Malgré le lent départ des Mavericks et la sortie brutale de Daniel Gafford, lundi a été une autre soirée réussie. L’échange tardif continue d’être une arme lorsqu’il est utilisé correctement, il continuera donc à être un accent majeur de cet article de la même manière qu’il l’a été au cours des quatre derniers mois. Quoi qu’il en soit, nous avons beaucoup à faire, alors passons directement à la recherche d’autres choix et stratégies NBA DFS à utiliser mardi pour DraftKings et FanDuel.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 27 avril

La cinétique des Celtics

La liste de six matchs de mardi semble déjà prendre forme, car un certain nombre de pièces importantes de plusieurs équipes ont déjà été exclues. Nous serons à nouveau à l’affût de Goga Bitadze alors que Domantas Sabonis et Myles Turner seront absents de la zone avant des Pacers pour le quatrième match consécutif. Bruce Brown sera là pour nous permettre de prendre des photos sur des pièces auxiliaires de Nets. Mais sans aucun doute, Kemba Walker et Jayson Tatum étant exclus bien à l’avance nous permet d’élaborer une stratégie pour gérer cette équipe des Celtics sous-dotée.

La conversation doit commencer avec Jaylen Brown, qui sort comme un pouce endolori. Un producteur de 1,18 points par minute de DraftKings sur la saison, Brown voit ce nombre catapulte à 1,33 en 392 minutes avec Walker et Tatum sur le sol. Cela a peut-être quelque chose à voir avec son utilisation scandaleuse de 37,3% ou son taux d’assistance de 26,9% à la tête de l’équipe, alors qu’il reste une priorité avant de se verrouiller. Assurez-vous d’utiliser l’outil Boom / Bust d’Awesemo et les projections de propriété pour vous assurer qu’il ne deviendra pas fou avant le verrouillage, mais il est certainement le Celtic de référence si sa popularité reste quelque peu sous contrôle.

Le prochain est Robert Williams, qui a été surclassé en douteux lundi soir. Nous verrons comment les nouvelles tombent tout au long de la journée, mais s’il revenait de son absence de six matchs ce soir, il sortira de la page à seulement 5500 $ sur les deux sites. C’est parce que l’homme travaille même en quelques minutes, comme en témoigne son taux de 1,30 points DraftKings par minute sur l’année. S’il voit même 24 minutes, il est plus que viable sur une simple ardoise de six matchs (en attendant une autre valeur, bien sûr).

Marcus Smart ressort comme un jeu spécifique à FanDuel à 6600 $. car son tag identique sur DraftKings sera plus une dépense à contre-courant car il se trouve en ce moment. Evan Fournier et Jabari Parker, cependant, pourraient être semi-populaires sur DraftKings à 5 000 $ et 3 300 $, respectivement. Les deux devraient vous ébranler dans votre liste de base, car Fournier a été carrément épouvantable depuis son arrivée à Boston, et Parker est Parker. Voir les 0,67 points de DraftKings de Fournier par minute jusqu’à présent dans son mandat au Celtic semble être une erreur d’impression, mais il est maintenant temps de prendre quelques tirs sur ce parcours en inversant. Il en va de même pour Parker, qui 10 jours après le début de son temps avec l’équipe a produit près d’un point de fantaisie par minute.

Enfin, il n’y a vraiment pas d’autre jeu dans cette équipe que Payton Pritchard. Il a augmenté son salaire de 3700 $ il y a deux matchs, totalisant 33,75 points DraftKings en seulement 24 minutes contre les Nets. Et compte tenu du match fantastique contre une mauvaise équipe de Thunder, c’est certainement dans la gamme des résultats que le produit de l’Oregon offre une performance répétée, surtout s’il devait recevoir une sorte de course d’éruption. Ne vous attendez pas à ce qu’il commence (il ne l’a fait que deux fois cette année), mais c’est le genre de jeu qui peut vous catapulter au sommet d’un GPP dans la deuxième unité s’il abat des tirs.

Pourquoi le lundi devait-il être la nuit de Trey Burke?

Lundi était censé être un endroit incroyable pour Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. et Jalen Brunson contre la pire défense de la ligue dans les Sacramento Kings. Après que Kristaps Porzingis et Josh Richardson aient été répertoriés comme douteux bien avant le verrouillage, il ne faisait aucun doute que la plupart des Mavericks restants allaient voir plus d’utilisation et d’opportunités à leur place. Malheureusement, ce fut une soirée fantastique et brutale pour tous les membres de l’équipe à l’exception de Trey Burke.

Jetons un coup d’œil aux rotations de la nuit dernière, gracieuseté de PopcornMachine.net:

Burke a été inséré au début du deuxième quart-temps pour tenter de récupérer le premier trou créé par les partants des Mavericks, et il a produit. Sa performance de 28 minutes et 34,5 points des DraftKings était le seul score utilisable de l’équipe avec une participation d’environ 0,01%. S’il devait commencer après cette sortie à la dynamite, il se démarquerait certainement à 3200 $ sur DraftKings et le minimum sur FanDuel. Mais n’espérez pas, car c’est quelque chose qu’il n’a pas fait une fois toute la saison.

En ce qui concerne la zone avant, il n’y a aucun moyen de savoir si Porzingis va essayer ou non contre les Warriors dans leur match TNT. S’il le fait, inscrivez-vous pour autant de lui que possible et nous n’aurons pas à considérer à distance quelqu’un d’autre. Mais s’il devait s’asseoir une fois de plus – et Maxi Kleber rate après seulement avoir pu jouer 10 minutes – nous n’aurons pas d’autre choix que de tirer un coup ou deux sur celui qui commence au milieu (veuillez être Boban Marjanovic). Cela étant dit, même les démarreurs n’ont pas de minutes verrouillées; Dwight Powell a débuté et a tout de même pris une place arrière aux 27 minutes de Willie Cauley-Stein. Prions simplement pour Porzingis, mais s’il s’assoit, préparez-vous à lancer des fléchettes inconfortables pour toutes ces autres options de centre.

Et bien sûr, Doncic sera à nouveau fortement pris en considération malgré une deuxième sortie consécutive de fantaisie sous 50. Il voit étonnamment une petite diminution de sa production cette saison avec Porzingis sur le sol, passant d’un joueur de 1,53 points DraftKings par minute à 1,51. Mais c’est vraiment divin, car 1,51 est toujours un taux d’élite que vous voulez dans vos alignements lorsque ce joueur voit les 30 minutes les plus élevées quotidiennement. Bien que beaucoup d’entre nous aient brûlé lundi, revenez bien mardi tant qu’il est actif.

Réflexions finales pour vos lineups NBA DFS Il n’y a pas moyen de contourner cela: Damian Lillard a été réel, vraiment mauvais ces derniers temps. Mais si nous voulons réinvestir dans une hausse, le moment est venu à 8400 $ sur FanDuel. Alors que Lillard est un jeu prioritaire de FanDuel, Jusuf Nurkic apparaît vraiment sur DraftKings au prix d’aubaine de 6800 $. Il a en moyenne un ridicule 56,75 points DraftKings lors de ses deux derniers matchs malgré seulement 29 minutes de course dans les deux. Il sera probablement très populaire là-bas ce soir – et pour une bonne raison. Jouez simplement à Jaden McDaniels.

