NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/30 ⋆ .

Jeudi a été l’un des meilleurs scores que nous ayons vu tout au long de la saison, car il y avait des performances de plafond massives dont vous aviez absolument besoin pour retirer des tournois. Il y avait aussi des mines terrestres de blessures majeures à éviter, comme les goûts de Kristaps Porzingis, Giannis Antetokounmpo et Malcolm Brogdon tous ont quitté leurs matchs respectifs en première mi-temps pour ne plus jamais revenir. J’espère que vous étiez du bon côté de la variance, mais sinon, nous avons un fantastique huit joueurs pour terminer la semaine de travail. Alors plongeons-nous et trouvons quelques choix et stratégies NBA DFS pour DraftKings et FanDuel pour vendredi, et que les Dieux des blessures soient toujours en votre faveur ce soir.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 30 avril

De toutes choses, parlons de l’effet PJ Tucker

L’ardoise de vendredi a des choses curieuses qui ressortent à première vue. D’une part, il n’y a pas de jeu de «vilain petit canard» pour ainsi dire, car chaque total sur le plateau s’est ouvert au-dessus de 220. Deuxièmement, le jeu Trail Blazers – Nets s’est ouvert à un solide 240,5, soit 14 points de plus que le suivant. matchup (Assistants – Cavs). Et enfin, nous avons déjà une assez bonne idée d’où proviendra l’essentiel de notre valeur, car des choses importantes se sont déroulées hier pour quelques équipes jouant dans la seconde moitié des dos-à-dos ce soir.

Le plus notable est la blessure de l’Antetokounmpo susmentionné, qui est parti après avoir joué pendant une minute en raison d’une entorse à la cheville. En supposant que les Bucks fassent preuve de prudence et dirigent leur MVP en titre à deux reprises bien à l’avance aujourd’hui, nous pourrions envisager de sérieuses craies Bucks ce soir. Dans cet esprit, voici à quoi ressemblaient les rotations après cette blessure (avec la permission de PopcornMachine.net):

Comme vous pouvez le voir, des performances gigantesques ont été réalisées par Vacances Jrue et Khris Middleton, même si ce n’était toujours pas suffisant pour surmonter Kevin Porter Jr. jeu de plafond insensé. En l’absence de chance pour DraftKings et FanDuel de donner un prix à ces deux-là en raison du dos à dos et des salaires libérés si tôt, ils sont tous deux considérablement sous-évalués pour ce que leurs nouveaux rôles devraient être vendredi.

En 717 minutes sans Antetokounmpo au sol cette saison, Middleton a un taux d’utilisation de 31,4% et accumule 1,32 points DraftKings par minute. À seulement 7200 $ sur FanDuel, attendez-vous à ce qu’il soit peut-être le joueur le plus possédé de toute l’ardoise. Et Holiday fonctionne en fait légèrement mieux dans son échantillon de 618 minutes sans Antetokounmpo, affichant 1,34 points DraftKings par minute en raison de son taux d’utilisation de 26,7% et de son taux d’assistance de 34,1%. Utilisez certainement l’outil Awesemo Boom / Bust demain pour vous assurer qu’ils ne deviennent pas fous en sur-propriété par rapport à leur pourcentage optimal de gamme. Mais ils sont tout simplement trop bons pour ne pas en avoir beaucoup s’ils sont actifs.

Le reste des Bucks, cependant, est l’endroit où cela pourrait devenir très intéressant. C’est parce qu’un PJ Tucker a été le principal bénéficiaire des minutes laissées par Antetokounmpo, atteignant jusqu’à 30 minutes dans la nuit. Tout en étant un joueur de la NBA décent dans la vie réelle, Tucker était connu pour être l’un des pires producteurs de fantasy par minute de la planète à son époque avec les Rockets. Et rien n’a changé au cours de ses 209 minutes avec les Bucks jusqu’à présent, car il arrive à un niveau infâme de 0,50 point de fantaisie par minute sur les deux sites.

Cela réduit une grande partie des avantages potentiels pour des jeux comme Bobby Portis ou alors Donte DiVincenzo, qui sont simplement évalués à un prix approprié car leur quantité projetée de course ne devrait pas beaucoup changer. De plus, huit jeux est une ardoise suffisamment grande pour que leurs salaires moyens de 5000 $ sur les deux sites pâlissent par rapport à une partie de l’autre valeur que nous obtiendrons sûrement pour beaucoup moins cher. Et bien sûr, Bryn Forbes est allé complètement dingue pour 30 points réels sur le tir 11-17 et se situe au minimum à la fois sur DraftKings et FanDuel. Mais c’est un autre pauvre producteur de fantasy à 0,73 points DraftKings par minute, ce qui en fait la définition du tir dépendante. Donc, même si nous aimerions tirer plus de valeur de cette équipe de Bucks, l’ajout de Tucker il y a un peu plus d’un mois rend extrêmement difficile d’aller ailleurs que Middleton et Holiday.

Bonne journée Alize Johnson!

Nous avons eu des morceaux de craie très bien possédés au cours de cette saison NBA. Il y avait le DeMarcus Cousins ardoises chaque fois qu’il a été inséré dans la formation de départ pour les Rockets. Le Porter Jr. susmentionné était une pièce incroyablement populaire une fois que le public réalisait combien de points il recevrait dans sa nouvelle équipe. Et qui pourrait oublier le jour de la craie des Bucks contre les Knicks quand ils ont reposé leurs partants et qu’il y avait plusieurs jeux à prix minimum dans la formation de départ.

Mais ces situations sont pâles en comparaison de ce Alize Johnsonde la propriété pourrait être ce soir. Après avoir été complètement hors de la rotation depuis Kevin Durantde retour, Johnson a eu la chance de jouer 32 minutes jeudi, où il a rapidement réalisé une performance ridicule de 20 points et 21 rebonds. Et bien que nous n’obtenions peut-être pas de chiffres de type Moses Malone contre les Trail Blazers ce soir, il y a de fortes chances que la sortie ait été loin d’être un hasard.

Dans ses 158 minutes au total de temps d’audience cette saison, Johnson affiche un ridicule 1,32 points DraftKings par minute. Considérant qu’il court aux côtés de coéquipiers tels que Durant, Kyrie Irving et James Harden, c’est un exploit impressionnant de publier ce genre de production. De plus, 25 à 30 minutes devraient être dans le domaine compte tenu des 32 minutes qu’il vient de jouer jeudi, et il y a certainement du potentiel pour encore plus si Durant s’asseyait dans la seconde moitié du match consécutif. Tout cela combiné fait de lui l’une des pièces les plus incontournables de l’année. Donc, quelle que soit l’autre valeur qui peut émerger, Johnson à son prix et dans ce match est aussi proche d’un verrou que vous ne le trouverez jamais dans NBA DFS.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS Compte tenu de la valeur incroyable que nous avons déjà chez Johnson, Russell Westbrookde la propriété devrait automatiquement gonfler. Il continue d’être «sous-évalué» à 11 000 $ sur DraftKings et FanDuel, alors ne pensez pas trop à celui-ci. Attendre Alex Len être une autre source d’économies salariales vers laquelle le public se tourne sur cette ardoise, mais il y a des raisons d’être inquiet. Il est toujours limité à 20 minutes, plus Robin Lopez est de retour pour que les Wizards jouent même une dizaine de minutes par nuit au centre. Cela suffit pour s’inquiéter même de son prix de 3300 $ sur DraftKings. Simplement jouer Joël Embiid.

