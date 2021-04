NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 4/6 ⋆ .

L’ardoise de lundi, contrairement au match du championnat national masculin de la NCAA, était comme annoncé. Nous savions qu’il y aurait des choses bancales qui se briseraient juste avant le verrouillage avec 12 équipes en action en même temps, et les Raptors et les Spurs n’ont pas déçu en particulier. Toujours l’impression qu’il y avait beaucoup de choses que le Slate Starter avait raison, mais le surpoids de Pascal Siakam sur DraftKings, le poids insuffisant de Svi Mykhailiuk sur FanDuel et l’extrême surpoids de DeMar DeRozan partout a fait disparaître un tournoi complètement. Nous partons donc mardi, où une liste plus normale de départs échelonnés devrait aider nos choix et stratégies NBA DFS axés sur les échanges tardifs pour DraftKings et FanDuel à nous emmener au sommet.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 6 avril

Oh joie, c’est encore les pélicans

Mardi nous donne l’opportunité d’accueillir (heureusement) notre vieil ami qui revient tardivement au jeu. Lock est toujours à son niveau standard de 19 h HNE, mais cette fois-ci, il n’y a qu’un seul jeu dont nous devrons verrouiller les joueurs avant de nous concentrer sur le reste de l’ardoise. Plus précisément, nous aurons une demi-heure supplémentaire pour faire des ajustements concernant les très importants conseils de 19 h 30 HNE et passer au crible toutes les nouvelles qui n’ont peut-être pas encore été diffusées. Parce que ne pas être trop hyperbolique, mais décider quoi faire avec deux des équipes jouant dans cette fenêtre pourrait très bien faire ou défaire toute l’ardoise.

Vous l’avez deviné: pour ce qui ressemble à la 587e nuit consécutive, nous devrons régler une combinaison de blessures aux pélicans et aux rapaces. Étant donné que tous leurs prix ont connu une augmentation substantielle à la suite de blessures importantes et d’étiquettes douteuses. Mais compte tenu du nombre de minutes et de l’utilisation qui seraient encore disponibles si les rouages ​​clés étaient exclus de chaque côté, il est difficile de contester l’importance de déterminer qui jouer parmi ces deux équipes.

Nous avons quelques ajouts à la liste des blessures du côté des pélicans, alors commençons par là. Nickeil Alexander-Walker a déjà été exclu, Josh Hart continuera d’être absent, et le trio de Zion Williamson (pouce), Brandon Ingram (orteil) et Steven Adams (commotion cérébrale) sont tous discutables. Si l’un de ces trois derniers est jugé, attendez-vous à quelque chose qui ressemble à la forte dose de temps sur le terrain que nous avons vu pour Lonzo Ball dimanche. En dépit d’être absent depuis le 14 mars, Ball est revenu à une course immédiate de 37 minutes, il s’est rapidement transformé en un solide 52,5 points DraftKings. Il a été gonflé jusqu’à 7500 $ sur les deux sites, ce qui le rend beaucoup moins intriguant ce soir. Mais si Ingram ou Williamson sont jugés, leurs salaires inférieurs à 9000 $ sur DraftKings à la mi-30 minutes semblent très appétissants, en particulier lors d’un match contre les Hawks d’Atlanta.

Ensuite, il y a tous les autres que nous avons envisagés depuis plus de deux semaines. James Johnson a perdu la tête ces derniers temps et reste réalisable pour vos alignements NBA DFS à 5200 $ sur DraftKings. Eric Bledsoe est une équipe déchirante, mais pas si tout le lot des superstars des Pélicans est à nouveau gouverné. Et après que Jaxson Hayes ait reçu le départ aux côtés d’Adams dimanche, il est probable qu’il le fasse à nouveau si Adams est exclu. Nous avons également Willy Hernangomez, Naji Marshall et, de toutes les personnes, Isaiah Thomas nouvellement acquis à considérer en fonction de qui joue ou ne joue pas.

Oh Joy, c’est encore les Raptors

Passons maintenant aux Raptors. Considérant qu’ils sont dans la seconde moitié d’un dos à dos ce soir, jetons un coup d’œil à leur répartition exacte des minutes lors de la victoire 103-101 de lundi contre les Wizards, gracieuseté de PopcornMachine.net:

Holy Malachi Flynn. J’espère que vous n’avez pas complètement paniqué quand il ne figurait pas dans cette formation de départ, car il est devenu fou pour 43 points DraftKings en 34 minutes productives. Mais ironiquement, DeAndre ‘Bembry a également très bien joué au départ, récoltant 35,25 points de fantaisie en 30 minutes. Si Fred VanVleet siégeait à nouveau, Flynn et Bembry seraient probablement les pièces les plus détenues sur DraftKings, et certainement toujours là-haut sur FanDuel malgré des prix moins avantageux de 5100 $ et 3700 $, respectivement.

La vraie question est de savoir quoi faire dans les tournois avec les quatre principales déceptions des Raptors à partir de lundi. Chris Boucher n’a joué que 20 minutes malgré une propriété incroyable (voir: discutable) sur les deux sites; difficile d’imaginer qu’il est inscrit dans les alignements de la NBA DFS à quelque chose de proche de la fourchette de 20 à 30% qu’il était hier. Ensuite, OG Anunoby reste un tournoi viable à 7000 $ sur DraftKings, mais son tag de 8000 $ sur FanDuel semble plus qu’un peu extrême. Et Gary Trent Jr. continue de voir les 30 minutes mais n’est pas le joueur le plus utilisé sur la planète Terre, gagnant 6200 $ sur DraftKings et 6400 $ sur FanDuel au mieux douteux.

Dernier point mais non le moindre, Pascal Siakam. Espérons que le public saute le navire, car ce serait le moment opportun pour lui acheter à bas prix (ou à tout le moins, acheter moins cher). Lundi, il n’a affiché qu’un taux d’utilisation de 23,7%, ce que je prévois de rapprocher du taux d’utilisation de 27,4% qu’il a eu dans un échantillon limité cette saison avec Lowry, VanVleet et Norman Powell et Terence Davis récemment échangés. . 8700 $ sur FanDuel est encore trop bon marché en supposant qu’il joue 38 minutes à son taux de base de 1,12 point FanDuel par minute cette année. Mais surtout au numéro réduit de 8200 $ sur DraftKings, retournez directement au puits malgré l’horrible sortie de lundi.

Réflexions finales pour vos lineups NBA DFS Jusuf Nurkic a déjà été exclu, donc Enes Kanter contre les Clippers devrait être un jeu populaire sur cette ardoise. Mais n’oubliez pas que cela pourrait également être de bon augure pour Ivica Zubac, qui obtient maintenant une bosse offensive substantielle à cet endroit contre l’un des pires défenseurs de la ligue. Il est important d’ajouter à la section Raptors que si Fred VanVleet finit par jouer, son prix de 7400 $ sur FanDuel sera impossible à ignorer. Il constituerait la majorité de mon exposition de garde de tir instantanément. C’était juste son anniversaire, alors offrez un cadeau à Newzgod en suivant son travail sur le compte Twitter @AwesemoNBA si vous ne l’êtes pas déjà. Il fait le travail de Dieu en surveillant les rues de la NBA DFS, alors assurez-vous d’activer ces notifications afin que vous puissiez rester à jour car des nouvelles inattendues se produisent inévitablement. Jouez simplement à Draymond Green.

