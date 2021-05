NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 5/18 ⋆ .

Enfin, après des semaines de tanking et de trahison qui entachent apparemment chaque ardoise, nous avons atteint les Playoffs de la NBA! Cela signifie que les jours des listes actives de huit hommes, des projections de minutes presque impossibles et les lettres «REPOS» figurant sur les rapports de blessures sont derrière nous, et c’est à toute vapeur sur un peu plus de prévisibilité et un peu moins de bêtises. Aurons-nous encore un tas de nouvelles à parcourir? Bien sûr, mais c’est pourquoi nous avons le NewzGod qui gère le compte Twitter @AwesemoNBA, où il vous tiendra au courant de tous les événements menant à la pointe de chaque match tout au long de la post-saison. Cela dit, mettons-nous au travail pour trouver quelques choix et stratégies NBA DFS qui pourraient nous aider à vaincre l’un de ces concours massifs sur DraftKings ou FanDuel.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | 18 mai

Malcolm Brogdon DOIT jouer… n’est-ce pas?

Mardi soir, c’est le début du tournoi Play-In, que la NBA a mis en place comme police d’assurance au cas où toutes les équipes ne pourraient pas jouer leur attribution complète de 72 matchs en saison régulière, permettant ainsi au pourcentage de victoire de dicter les 10. graines au lieu des huit normales si nécessaire. Eh bien, cela et c’est une énorme ponction d’argent qui va rapporter des dividendes maintenant que les Lakers et les Warriors sont jumelés mercredi, mais c’est évident.

Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le tournoi Play-In, c’est assez simple: les 7 et 8 têtes de série de chaque conférence s’affrontent, le vainqueur progressant vers les séries éliminatoires et dans une série de sept matchs contre les 2. -planter. Le perdant jouera ensuite le vainqueur du match à 9 et 10 têtes de série pour voir qui affrontera la tête de série 1. En d’autres termes, le match 7/8 est comme un match 6 d’une série éliminatoire régulière, sauf que les deux équipes sont en hausse 3-2. Donc, même si vous voulez vraiment terminer l’accord sur-le-champ si vous êtes l’un ou l’autre de l’équipe, vous vivez toujours pour vous battre un autre jour si vous ne le faites pas. Et en ce qui concerne le jeu 9/10, c’est gagnant ou rentrez chez vous, alors vous feriez mieux de croire que tous les systèmes fonctionnent.

Du moins, c’est ce que vous pensez, mais les Pacers de 9e tête de série ont néanmoins Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon tous deux répertoriés comme douteux sur le rapport de blessure pour leur match contre les Hornets, 10e tête de série. Sabonis semble beaucoup moins susceptible de manquer, étant donné qu’il a joué dimanche et s’est régalé à hauteur de 25-16-5 en 39 minutes de travail. Mais Brogdon, qui n’a toujours pas participé à un match depuis le 29 avril en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, est le point d’interrogation majeur sur toute cette ardoise.

Non pas que nous fassions tomber les portes pour l’aligner par tous les moyens (7300 $ sur FanDuel n’est pas complètement fou, mais 8700 $ sur DraftKings l’est). Mais avec les salaires gonflés sur le reste de la liste des Pacers pour refléter une situation sans Brogdon, le ramener dans le mélange pourrait mettre une énorme clé dans l’ardoise. Nous devrons attendre cette nouvelle, mais mon intuition est qu’il essaie ce jeu de do-or-die. Et si tel est le cas, Sabonis (10000 $ DraftKings / 10300 $ FanDuel) et Caris LeVert (8600 $ DraftKings / 9200 $ FanDuel) deviennent des priorités bien moindres, même sur une ardoise de deux matchs.

C'est là que l'outil Boom / Bust d'Awesemo entre en jeu pour demain, car il sera extrêmement important de prendre position en fonction de la propriété et des pourcentages optimaux de la gamme. Assurez-vous de rafraîchir la page au fur et à mesure que cette nouvelle sort, car les ramifications basées sur l'entrée ou la sortie de Brogdon sont énormes et pourraient très bien dicter comment nous sommes censés attaquer cette ardoise. Mais comme il s'agit du premier des deux jeux, nous aurons très probablement son statut bien avant l'heure de verrouillage de 18h30 HNE.

La question de Russell Westbrook (ce n’est probablement pas une question)

Russell Westbrook vient de participer à l’une des courses les plus torrides de l’histoire de la NBA DFS au cours du mois dernier. Il a terminé la saison régulière avec un triple-double en moyenne pour la quatrième fois de sa carrière, ce qui est en soi l’un des exploits les plus remarquables de l’histoire de la NBA. Mais d’un point de vue fantastique – vous savez, la perspective qui compte le plus pour nous – l’homme a été une force imparable. Il a en moyenne 1,60 points DraftKings avec ou sans Bradley Beal sur le parquet depuis le 1er avril, car ces triples-doubles sont certainement utiles sur leur système de notation (sans parler de seulement -0,5 par chiffre d’affaires contre -1,0 sur FanDuel).

Mais alors que sa propriété pourrait (et devrait) être à travers le toit sur DraftKings à «seulement» 12 400 $, la vraie question est de savoir combien devrions-nous donner la priorité à Westbrook à son prix gonflé de 13 000 $ sur FanDuel? Ce n’est qu’une ardoise à deux jeux, mais il y a encore d’autres options de qualité dans Kemba Walker, Bal de LaMelo, et si Brogdon ne peut pas jouer, TJ McConnell. Et bien que les points bruts doivent être fortement pris en compte, il ne fait aucun doute que le système de notation FanDuel le rend moins susceptible de détruire l’ardoise. De plus, avec Sabonis, Beal et Jayson Tatum pièces pour lesquelles nous voudrons également dépenser, plus beaucoup moins de valeur que ce que nous avons eu sur une ardoise depuis des semaines, nous devrons probablement être plus sensibles à sa propriété que nous ne l’avons été récemment.

Pourtant, à moins que ce ne soit uniquement à des fins de propriété, Westbrook a le sentiment qu’il doit être la priorité absolue, même à cette étiquette FanDuel exorbitante. Son taux d’assistance de 47,7% et son taux de rebond de 16,5% cette année sont des chiffres de jeux vidéo qui montrent qu’il n’a même pas besoin d’une utilisation insensée pour faire exploser une ardoise donnée. Il a toujours cet usage insensé, cependant, car ses 29,7% ne traînent que les 33,6% de Beal. Et compte tenu des enjeux élevés de ce match de Play-In Tournament contre les Celtics, il est hors de question qu’il n’essaie pas de tout faire pour les Wizards ce soir. Donc, même si nous devrions apprécier les sites qui tentent de faire monter les prix de Westbrook à la longue, c’est encore beaucoup trop bon marché pour les points bruts que vous êtes garantis en allant dans sa direction.

Center on FanDuel est un terrain vague désert ce soir, avec zéro bonne option et personne même répertorié plus de 5500 $. C'est une position par défaut, alors soyez excité pour Chalk Cody Zeller Jour (non, ce n'est pas une blague). Simplement jouer Kemba Walker.



