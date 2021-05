NBA DFS choisit DraftKings + FanDuel Expert Lineup Stratégie de construction 5/5 ⋆ .

Mardi a été une ardoise délicate, mais heureusement frappé sur les bonnes pièces et a eu de très bons résultats. Aussi amusant que de gagner des trucs de nos jours, je vous promets que c’est encore plus amusant de voir vos captures d’écran. C’est pourquoi le compte Twitter du Temple de la renommée d’Awesemo (@AwesemoHOF) a été créé, alors tweetez l’une de vos trois meilleures finitions dans un tournoi de plus de 5000 entrées pour obtenir un cri et un mois gratuit d’Awesemo +! C’est gagnant-gagnant, alors profitez certainement de cette opportunité quand c’est votre temps. Cela dit, visons une performance répétée sur DraftKings et FanDuel et trouvons d’autres choix et stratégies NBA DFS à utiliser sur l’ardoise de neuf matchs de ce soir.

NBA DFS Slate Starter: Choix et stratégie | Le 5 mai

Relève de la garde à Denver… et pas par choix

Mercredi s’annonce comme une autre de vos ardoises NBA DFS typiques de fin de saison, avec beaucoup de nouvelles imminentes et beaucoup plus de files de stars et de scrubs. Nous avons un certain nombre d’options à forte valeur ajoutée qui se démarquent déjà, telles que Delon Wright après son énorme match de mardi, Taj Gibson après son match massif de lundi, et Russell Westbrook après son match massif littéralement tous les jours de la semaine. Mais sérieusement, que va-t-il prendre pour qu’il obtienne un prix supérieur à 11 000 $ sur DraftKings? Un match 25-25-25?

Je digresse. Mais une autre situation à surveiller de près pour la valeur potentielle de demain est certainement la situation de garde des Nuggets. Ajouter PJ Dozier à la longue liste des blessures en zone arrière auxquelles le club de balle Mile High a succombé au cours des dernières semaines, alors qu’il a été aidé au vestiaire avec ce qui semblait être une blessure à la hanche importante. Heureusement, il semble qu’il ait évité quelque chose de sérieux, mais cela ne change pas le fait qu’il a déjà été exclu pour le match de ce soir contre les Knicks.f

Et même si cela peut sembler contre-intuitif de donner la priorité à quiconque affronte une équipe des Knicks classée quatrième en efficacité défensive et dernière en rythme cette saison, peut-être que vous reconsidérerez lorsque vous vous rendrez compte à quel point cette zone arrière des Nuggets est épuisée:

C’est effrayant de lancer cela la veille avant que les projections aient une chance de se mettre à jour, mais quelque chose me dit qu’il y en aura beaucoup Facundo Campazzo, Austin Rivers, et même Shaquille Harrison conversation demain. Assurez-vous de vérifier les projections d’Awesemo tôt et souvent demain pour confirmer ou nier ce fait (en particulier à propos de Harrison), mais quelque chose me dit qu’ils vont avoir l’air extrêmement attrayants sur cette ardoise. De plus, vous savez tous à quel point il peut être bénéfique de cibler les derniers matchs de la nuit au cas où des nouvelles aléatoires seraient de toute façon diffusées, n’est-ce pas? Tout comme il l’a fait la nuit dernière avec Kyle Lowry et des dizaines d’autres fois avant cela? Bien.

Quoi qu’il en soit, commençons par décomposer ces trois options de meneur de jeu et voyons si nous devrions prendre des photos. Facundo Campazzo a été une chose ces dernières semaines, il est donc probablement celui avec lequel vous êtes le plus familier – et l’alignement le plus confortable. Avec un taux d’assistance de 21% sur la saison et une moyenne absurde de 2,6 interceptions par match, il n’y a aucun doute sur l’origine de sa valeur fantastique. Et c’est une bonne chose que ces chiffres soient aussi solides qu’ils le sont, car son taux d’utilisation de 12,6% est loin d’être optimal. Les deux seuls joueurs de l’équipe à utiliser moins que Campazzo cette saison? Vous l’avez deviné: Rivers (11,2%) et Harrison (11,0%).

Mais nous reviendrons vers eux dans un instant. Il n’y a pas beaucoup de trous que vous pouvez percer dans le profil de Campazzo pour ce soir à seulement 4600 $ de plus sur DraftKings. Mais à 5500 $ sur FanDuel, c’est une liste beaucoup plus difficile. Ce qui est décevant, car sa capacité à accumuler des vols peut être très utile là-bas, car ils valent trois pièces. Je suppose qu’il y aura une douzaine de meneurs ou plus que nous prioriserons sur le site bleu. Mais pour DraftKings, vous pourriez faire pire qu’un meneur de moins de 5000 $ avec une éligibilité de gardien de tir jouant au milieu des 30 minutes, même s’il fait en moyenne une nuance inférieure à 0,80 point de fantaisie par minute. Lancez-le là-bas et ayez une part ou deux sur FanDuel en cas de sortie défensive massive.

C’est maintenant là que ça devient intéressant, car Rivers et Harrison s’adaptent davantage au moule des constructions d’étoiles et de broussailles qui ont été (et devraient être) priorisées sur des ardoises plus grandes. Rivers est le jeu beaucoup plus sûr à 3400 $ sur DraftKings et à 3400 $ sur FanDuel, surtout compte tenu des 33 minutes qu’il a jouées lors de la défaite de lundi contre les Lakers. Il n’a obtenu que 17,25 points de fantaisie lors de cette sortie, mais il a montré des éclairs de hausse irrationnelle dans tous ses arrêts aux stands avec les pélicans, les clippers, les roquettes et les knicks.

Cependant, ce qui est terrifiant à son sujet, c’est qu’au cours de ses 193 minutes dans un uniforme des Nuggets, il n’a produit que 0,57 points DraftKings par minute (le plus bas de l’équipe sur cette période). C’est assez sûr de dire qu’avec le manque de profondeur à la position, il devrait également voir les minutes du milieu des années 30, ce qui le met certainement en jeu près du minimum sur les deux sites. Mais essayer de lui donner la priorité parmi d’autres valeurs qui devraient s’ouvrir tout au long de la journée est difficile. Cela signifie que s’il est populaire, cela pourrait être une passe facile. Mais sinon, aller dans sa direction et espérer une explosion de trois points qu’il a démontré au fil des ans n’est pas la pire idée.

Enfin (accent sur «enfin»), nous avons l’énigme d’Harrison sur cette ardoise. Il était difficile d’allouer des minutes pour cette zone arrière, mais je suppose qu’avec Dozier maintenant que Harrison prend tout le temps de sauvegarde aux deux et trois. Bien qu’il n’y ait rien à signaler en termes de production depuis qu’il a rejoint les Nuggets – 0,69 points DraftKings par minute en 107 minutes – l’homme est au minimum sur les deux sites. Et contrairement à mardi où une valeur inférieure à 4,00 $ était endémique, il est difficile de savoir exactement combien d’options viables nous aurons sur le bas de gamme.

De plus, 3000 $ sur DraftKings peuvent toujours aller très loin sur ces ardoises plus grandes avec plusieurs crampons à payer. Avec Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Domantas Saboniset coéquipier des Nuggets Nikola Jokic, un jeu de pierre minimum comme Harrison peut élever le plafond de votre alignement s’il est à distance décent. Donc, aux 24-26 minutes, il devrait être projeté pour recevoir demain, Harrison se sent étrangement comme la priorité des trois pour moi ce soir. Bien sûr, vérifiez avec l’outil Boom Bust pour voir quelle est sa propriété par rapport à sa chance d’atterrir dans le pourcentage optimal. Mais compte tenu de son prix DraftKings, il y a une viabilité à avoir ici avec Harrison.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS Certainement pas prévu d’écrire mille mots sur la zone arrière des Nuggets par rapport à une solide opposition des Knicks, mais nous y sommes.

Jaylen Brown est sorti pour les Celtics, faisant les goûts de Jayson Tatum, Kemba Walker et même Aaron Nesmith grands objectifs de tournoi. Les Pacers sont une fois de plus une équipe très intrigante à regarder ce soir. Outre le fantastique match accueillant les Kings, il y a un certain nombre de gardes douteux pour eux, mis en évidence par Malcolm Brogdon. Cela semble étrange, mais Vacances Aaron peut-être encore une fois ce soir après trois sorties de fantaisie consécutives au milieu des 20 minutes et au milieu des années 20. Simplement jouer RJ Hampton.

