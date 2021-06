NBA DFS choisit DraftKings + Stratégie de construction de la gamme d’experts FanDuel 6/1 z 10z viral

Lundi a eu de sérieux rebondissements, notamment l’ajustement d’un Joël Embiidle genou. Cette blessure précoce a bouleversé l’ardoise, car son absence a écrasé la moitié du terrain dans les tournois NBA DFS à travers l’industrie et a conduit à des performances prononcées par un certain nombre de Wizards dans leur victoire bouleversée. Toujours décevant lorsque des blessures majeures façonnent les gagnants et les perdants de l’ardoise (à moins que vous ne soyez le gagnant, bien sûr), alors j’espère que ce n’est plus le cas sur l’ardoise de trois matchs de mardi. Quoi qu’il en soit, mettons-nous au travail pour trouver quelques choix et stratégies NBA DFS qui peuvent nous amener au sommet sur DraftKings et FanDuel.

NBA DFS Slate Starter : choix et stratégie | 1 juin

Le LeBron LeQuestion

Juste au moment où les fans des Suns pensaient qu’ils étaient les mordus de serpent avec Chris PaulLa blessure à l’épaule du match 1 de , le match 4 s’est produit. Non seulement Paul avait l’air résurgent contre les Lakers, mais Anthony Davis a été contraint de partir plus tôt avec une aine tendue qui a été confirmée par une IRM après coup. Il est considéré au jour le jour / discutable pour le match crucial de mardi 5, mais ce serait vraiment choquant de le voir s’habiller en fonction de la nature de la blessure. De plus, Vegas a actuellement les Suns répertoriés comme favoris à cinq points, ce qui signifie sûrement qu’ils ne s’attendent pas à ce que Davis essaie non plus.

Avec tout cela à l’esprit, il n’y a aucun doute James Lebron devient un sujet de discussion important. Compte tenu de son tag de 9600 $ sur DraftKings et de son numéro de FanDuel de 10000 $, il y a de très bonnes chances qu’il arrive en tant que joueur le plus possédé de l’ardoise. Non pas que nous ayons besoin d’obtenir des taux de décomposition trop fous pour l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais James devient un joueur de près de 1,50 points par minute DraftKings avec Davis hors du sol contre 1,36 lorsqu’ils partagent le terrain ensemble. . Cela fait de lui – comme il n’y a jamais eu de doute – une option incroyable pour la liste.

La vraie question devient alors celle-ci: comment se projette-t-il par rapport aux autres plots de cette ardoise? Pour obtenir une réponse basée sur les données tout au long de l’après-midi, ne cherchez pas plus loin que l’outil Awesemo Boom/Bust, car savoir lesquels peuvent être négligés va être extrêmement important. Et en regardant le haut de gamme sur un site comme FanDuel, il ne manque sûrement pas d’options à 10 000 $ que nous avons en tant que pivots haut de gamme ce soir :

James en bas est toujours ma prédiction pour surpasser les autres en termes de propriété, mais il ne serait toujours pas surprenant de voir l’une de ces autres superstars (ou toutes) mettre plus de points de fantaisie. Et il ne fait aucun doute que ne pas être exposé à James serait stupide à cet endroit, mais il existe également un certain nombre d’autres petits attaquants viables sur le tableau:

Kevin Durant n’a pas besoin d’explication. Norman Powell et Joe Harris ont tous deux montré plus de 40 plafonds de points fantastiques dans leur série respective de premier tour. Michael Porter Jr. a été catastrophique, mais il bénéficie maintenant d’une remise. Et bien qu’ils soient des chiens de 12,5 points contre les Nets, les Celtics Evan Fournier se classe comme mon meilleur jeu de points par dollar à la position sur FanDuel. Et bien qu’il ne puisse pas tenir à l’écran, une mention honorable revient à 4 300 $ Kyle Kuzma qui devrait avoir à faire quelque chose pour les Lakers s’ils veulent se faufiler hors de Phoenix avec une victoire. Alors oui, James est un jeu de dynamite, mais soyez sensible à sa propriété, car la petite position d’attaquant est étonnamment forte sur cette ardoise.

La tournée d’adieu des Celtics

La défaite fulgurante des Sixers lundi nous rappelle que tout est possible dans ces séries éliminatoires. Bien sûr, il y a eu une blessure majeure qui a joué un rôle, mais ce genre de choses se produit dans le sport et c’est pourquoi ils jouent aux jeux. Pourtant, mardi nous apporte le match le plus déséquilibré des séries éliminatoires à ce jour, les Nets ouvrant en tant que favoris de 12,5 points. Cela signifie qu’il est difficile d’imaginer un monde où les Nets ne ferment pas la porte à cette équipe des Celtics sous-dotée ce soir, fixant une date pour une série incontournable contre les Bucks.

Mais comme les Celtics nous l’ont tous demandé, il pourrait y avoir une certaine valeur que nous pouvons extraire d’eux à des fins de NBA DFS. Avec Marcheur Kemba et Robert Williams peu probable de jouer une deuxième fois consécutive, cela pourrait à nouveau être une équipe que nous alignons en masse compte tenu des minutes, de l’utilisation et des opportunités à saisir. Jetons un coup d’œil au score de la boîte du jeu 4 avec l’aide de PopcornMachine.net:

Marcus Smart était mon celtique préféré sans nom-Jayson Tatum cibler à la suite des nouvelles de Walker dans le match 4, et il n’a pas déçu. Le mélanger et l’assortir, Evan Fournier et Tristan Thompson dans les files d’attente sur les deux sites semble aller de soi, alors restons-en là. Ce qui est vraiment fascinant, cependant, c’est le nombre de Celtics à moins de 3500 $ que nous pourrions être en mesure de considérer comme des pilotes profonds et profonds pour les tournois sur grand terrain sur DraftKings:

Roméo Langford a pris le départ dimanche et le fera probablement à nouveau. Il n’a récolté que 11,75 points DraftKings au cours de ses 26 minutes, mais à 3300 $, il devrait encore être considéré. Ensuite, il y a le duo de Aaron Nesmith et Grant Williams, qui ont tous deux éclipsé 19 minutes mais n’ont pas réussi à passer 15 points de fantaisie. Pourtant, ce sont deux fléchettes très peu possédées sur lesquelles prendre des photos pour atteindre vos crampons préférés. Et compte tenu Jabari Parker a joué presque tout le quatrième quart en raison de l’éruption, il est viable en tant que meilleur joueur fantastique par minute parmi les moins chers ; si vous obtenez une autre éruption excessive, il y a un potentiel pour une autre sortie de 20 points fantastiques au salaire minimum.

Mais le sujet de discussion pour demain donne l’impression que ce sera Payton Pritchard, la recrue de l’Oregon qui a été pertinente ici et là tout au long de la saison régulière de la NBA DFS. Voir 24 minutes et 21,5 points de fantaisie en service de meneur de relève donne l’impression qu’il s’appropriera réellement cette ardoise. Et à juste titre, car il a la capacité d’abattre quelques trois ouvertures et est à l’épreuve des éruptions, car il recevra probablement plus de 20 minutes, quel que soit le script du jeu. Donc, pour récapituler, donnez la priorité à tous les partants des Celtics, mais n’oubliez pas d’avoir également quelques-unes de ces sauvegardes dans votre pool de joueurs, en particulier Pritchard.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS Pour peut-être la première fois depuis qu’ils ont fait équipe, les trois haras des Nets ont accumulé plus de 60 points FanDuel lors de la défaite de Boston lors du quatrième match. Ce serait choquant de voir trois coéquipiers refaire cela dans un match sans triple prolongation, mais ce serait le trio pour le faire. Quoi qu’il en soit, assurez-vous d’avoir une visibilité sur les trois tournois.

André Drummond à 5 200 $ sur DraftKings et Marc Gasol à seulement 3 600 $ devraient être des coups de tournoi amusants sans Davis. Assurez-vous d’avoir un groupe mis en place dans Fantasy Cruncher pour n’avoir qu’un seul des deux, car il pourrait y avoir un monde où vous obtenez les deux en file d’attente avec lui et votre avantage serait plafonné. Simplement jouer Robert Covington.

