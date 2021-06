NBA DFS choisit DraftKings + Stratégie de construction de la gamme d’experts FanDuel 6/4 ⋆ 10z viral

Bienvenue à tous et à toutes dans la saison des concours à un jeu ! Nous avons eu une belle série d’ardoises multi-jeux cette semaine, mais cela s’arrête brutalement pour vendredi et samedi. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à retirer sur DraftKings et FanDuel, car les cagnottes sont toujours aussi importantes. Dans cet esprit, trouvons quelques choix et stratégies NBA DFS à utiliser pour les Clippers – Mavericks.

Obtenez un dépôt instantané de 100% jusqu’à 100 $ avec le code promotionnel Awesemo

NBA DFS Slate Starter : choix et stratégie | 4 juin

Discussion au coin du feu du vendredi : pour être le meilleur, apprenez des meilleurs

Jeudi, c’était la fin d’une époque. Non, pas parce que les Lakers et James Lebron ont reçu une sortie anticipée au premier tour, mais parce que nous entrons maintenant dans la saison de concours à un match susmentionnée. Oui, nous aurons la chance d’avoir un certain nombre de joueurs à deux la semaine prochaine, mais après cela, nous serons à la merci du nombre de séries de deuxième tour qui seront étendues à un match 6 ou 7. Cela signifie qu’il est temps d’affiner ces compétences de concours en un seul jeu maintenant (si vous ne l’étiez pas déjà), car Showdown sera le seul spectacle en ville avant que vous ne le sachiez.

Et ne le sauriez-vous pas, entre Alex « Awesemo » Baker, Steve « dacoltz » Buzzard et Rayen « rynpak » Patnaik, nous avons ici à Awesemo de véritables mentors d’élite pour apprendre les ficelles du métier. Mon objectif est de relayer tout ce qui a été appris de ces trois-là et de vous le transférer, car leur instruction a été primordiale pour développer mes capacités en tant que joueur NBA DFS. Mais en tant que membre Awesemo+, vous pouvez leur demander vous-même en vous inscrivant au chat premium Slack et en vous connectant chaque fois qu’ils hébergent des heures de bureau.

Vous avez donc des questions spécifiques sur le degré d’aléatoire qu’ils injectent dans Fantasy Cruncher pour les ardoises à deux jeux et Showdown? Avec une adhésion, vous avez un accès direct pour demander cela à trois des 10 meilleurs joueurs DFS au monde, ainsi qu’à de nombreux autres éléments rentables de notre équipe NBA DFS (y compris le vôtre). Vous voulez des suggestions sur l’opportunité d’aller plus lourd sur le joueur le plus projeté ou sur une pièce de valeur pour un concours spécifique ? Vous pouvez aussi demander cela. En d’autres termes, si vous voulez une partie des cagnottes de jeu unique de demain, entrez dans cette chaîne Slack maintenant pour apprendre autant que possible de certains de ces maîtres de Showdown avant qu’ils ne dévorent tout l’argent pour eux-mêmes.

Dernières équipes de route de contenu NBA DFS (et Luka) Running Amuck

Cette série Clippers – Mavericks a été sauvage pour un certain nombre de raisons. Luka Doncic et Kawhi Léonard jouer incroyablement bien n’en fait pas partie, même si prendre en compte que Doncic n’a que 22 ans est certainement fou. Paul Georges a réalisé environ 10 000 fois mieux que les éliminatoires de la bulle de la saison dernière, bien que cela ne se soit pas toujours traduit par une victoire. Et malgré Kristaps Porzingis étant un non-facteur complet pour les Mavericks, ce sont en fait ceux qui mènent 3-2 dans la série et cherchent à éliminer les Clippers à domicile ce soir.

Mais c’est la partie la plus folle de ce qui s’est passé entre ces deux équipes ces dernières semaines : l’équipe à domicile n’a pas gagné une seule fois. La dernière fois que l’équipe sur route a remporté les cinq premiers matchs consécutifs pour lancer une série éliminatoire de la NBA, c’était lors des finales de la Conférence Ouest des Spurs – Rockets en 1995. Les Rockets ont clôturé cela à domicile lors du sixième match, ce qui est exactement ce que les Mavericks viseront ce soir.

Et bien sûr, Doncic va devoir continuer à être spectaculaire pour qu’ils puissent le faire. Il a une moyenne de 35-8-9 avec un taux d’utilisation de 42,8%, un taux d’assistance risible de 55,5% et un tir amélioré de 42,9% de la profondeur à cinq matchs de cette série. Considérant que Doncic n’était qu’un tireur à trois points à 35% au cours de la saison régulière, cette adresse au tir l’a rendu exponentiellement plus difficile à contenir pour les Clippers. S’il peut continuer ce type de production, il est impossible de ne pas vouloir l’inscrire dans n’importe quel/tous les formats NBA DFS à un jeu.

Bien sûr, utiliser Luka à la place du capitaine sur DraftKings est une toute autre tasse de thé. Avec Leonard et George, il y a trois dépenses très viables à cet endroit, et si l’on opte pour plus de 60 points de fantaisie tandis que les autres flottent dans les années 40, il y a très peu de scénarios où vous ne serez pas mort sans le jeu qui s’est déclenché dans cette fente supérieure. Bien sûr, Doncic vous oblige à dépenser 19 200 $ pour l’inscrire, ce qui limite les autres personnes pouvant s’intégrer à cette formation. Mais si cela incite les autres à se tourner davantage vers Leonard ou George pour obtenir des économies mineures, se concentrer davantage sur Doncic chez Captain a beaucoup de sens. Assurez-vous d’actualiser constamment les projections de propriété d’Awesemo demain, car connaître la différence entre celles-ci à prioriser pourrait être la décision décisive de la nuit.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS La rotation du centre des Mavericks était fascinante dans le match 5, car Dwight Powell (22 minutes) est arrivé de nulle part pour soutenir un début surprise par Boban Marjanovic (20 minutes), envoi Willie Cauley Stein (5 minutes) de nouveau dans l’obscurité. Considérant que cela a fonctionné, cela semble être le scénario probable pour le match 6, mais déterminer quoi faire avec ces trois cheapies semble être une autre chose par excellence à réussir ce soir.

Marcus Morris Sr. a finalement eu une solide soirée offensive dans le match 5 malgré la défaite. Si sa propriété devait gonfler au-delà des goûts de Nicolas Batum ou alors Dorian Finney Smith, capitaliser sur le biais de récence et avoir un peu moins de Morris semble être la bonne voie à suivre. Juste jouer Reggie Jackson.

Découvrez le NBA Strategy Show d’aujourd’hui avec Loughy et Josh Engleman !

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NBA DFS ? Nous avons des tas d’articles quotidiens sur le basket-ball fantastique, des données, des feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NBA DFS.