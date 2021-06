NBA DFS choisit DraftKings + Stratégie de construction de la gamme d’experts FanDuel 6/8 ⋆ 10z viral

Les Bucks ont été complètement absents du match 2, ce qui a fait de l’empilement du marteau de fin de soirée le seul moyen de terminer en tête lundi. Tous les signes étaient là pour que les Suns aient une meilleure sortie offensive dans cette série que contre les Lakers, mais difficile de le comparer au total de clôture de 237,5 pour Bucks – Nets qui a déçu. Peut-être Giannis Antetokounmpo et la société apparaîtront pour le jeu 3, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela semble être un travail facile pour Brooklyn. Quoi qu’il en soit, portons notre attention sur la liste de deux matchs de mardi à partir de 19h30 HNE et trouvons des choix et des stratégies NBA DFS adéquats qui peuvent nous amener au sommet sur DraftKings et FanDuel.

NBA DFS Slate Starter : choix et stratégie | 8 juin

Seuls les jeunes meurent bien

Le match 1 entre les Sixers et les Hawks a été surprenant à bien des égards. Pour un, Joël Embiid est passé d’une véritable décision de temps de jeu avec sa blessure au genou à 38 minutes, un sommet pour l’équipe. Il y a également eu 252 points combinés dans un match réglementaire, ce qui est certainement une valeur aberrante compte tenu du simple total de 221 du match 1. Et le plus choquant de tous, les Hawks étaient en contrôle du début à la fin malgré un score final (128-124) qui donne l’impression que les Sixers étaient beaucoup plus proches qu’ils ne l’ont jamais été en réalité.

C’était, bien sûr, en grande partie grâce à l’effort sublime d’un Traé Jeune, qui a surmonté un affrontement tout aussi difficile au premier tour pour faire travailler rapidement les Knicks. Ben Simmons a pu le serrer un peu dans la seconde moitié, mais le mal était déjà fait, menant à la victoire 128-124 des Hawks. À l’approche du jeu 2, il sera curieux de voir si Matisse Thybulle reçoit plus de ses 19 minutes du match 1 pour aider à rendre la vie misérable pour Young, car il ne fait aucun doute que ralentir le meneur vedette des Hawks est la clé pour les Sixers à l’avenir dans cette série.

Mais pour nos besoins, un Young de 9 200 $ est susceptible d’être l’un (sinon le) jeu le plus détenu sur l’ensemble de la liste sur DraftKings. La question est donc de savoir si vous faites confiance au talent de Young pour surmonter le match pour une deuxième nuit consécutive, ou Doc Rivers peut-il faire suffisamment d’ajustements pour faire trébucher le joueur de 22 ans pour rendre un fondu viable? C’est là que l’outil Boom/Bust d’Awesemo peut éliminer une grande partie des conjectures d’une décision comme celle-ci, car comprendre son taux d’apparition optimal de la composition par rapport à sa propriété peut vous montrer ce qui doit être fait.

Le dernier contenu NBA DFS laisse Mike Conley Watch commencer

Le marteau de fin de soirée ce soir consiste en le match 1 entre les Clippers de Los Angeles et les Utah Jazz, tête de série numéro un, et quelle série cela devrait être. Avec un peu de chance Mike Conley pouvez essayer, car voir des équipes perdre à cause de blessures clés n’est jamais ce que vous voulez (pas que les Nets le sachent). Mais peu importe, Donovan Mitchell s’est joué dans la forme du jeu et semble prêt à mettre de grosses minutes et des chiffres fantastiques dans cette série.

Mais sérieusement, Conley est un gigantesque point d’interrogation sur cette ardoise, car son statut discutable pourrait conduire à des actes de foi inconfortables. Devrions-nous savoir qu’il est entré ou sorti bien avant l’annonce de Sixers – Hawks, nous n’aurons pas trop à nous inquiéter. Mais s’il est une vraie décision de temps de jeu (c’est l’attente en ce moment) et que nous utilisons toutes nos places dans l’alignement en début de partie, c’est un désastre sur une seule liste de deux matchs.

C’est pourquoi vous devriez avoir un Joe Inglés et Jordan Clarkson plan en place juste au cas où, car les deux passeraient au rang d’élite si la nouvelle de Conley était annoncée après le verrouillage. Et Mitchell fait déjà partie de l’élite, surtout à seulement 8 200 $ sur DraftKings. Mais augmenter votre exposition à lui en prévision de l’absence de Conley n’est pas la pire chose au monde, car un jeu de plafond peut lui être réservé quoi qu’il arrive.

Et bien que Rudy Gobert ne serait pratiquement pas affecté par la manière dont les nouvelles sont diffusées, des éléments auxiliaires tels que Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale verrait également de légères bosses à l’utilisation. Cela en fait plus d’options de tournoi sous le radar, en particulier O’Neale qui n’est plus l’option de coup de pied de 4 000 $ de facto qu’il était à plusieurs moments cette saison NBA DFS. À 5 100 $ sur DraftKings et 5 500 $, attendez-vous à ce que sa propriété soit trop faible, surtout compte tenu de son extrême productivité contre les Grizzlies au premier tour.

Réflexions finales pour vos alignements NBA DFS

Kawhi Léonard a été ma priorité sur Paul Georges presque toute la saison, car l’écart de prix n’a jamais été assez important pour justifier de s’éloigner du véritable numéro un des Clippers. Ce n’est peut-être pas le cas maintenant, en particulier sur FanDuel où Leonard se situe maintenant à 11 000 $ et George reste sous les 10 000 $ (9 400 $). Pourtant, le petit attaquant est particulièrement odieux aujourd’hui, donc forcer Leonard à entrer peut toujours être le jeu.

John Collins est de 5 600 $ sur DraftKings, alors mettez-le dans le même seau que Young as Hawks, nous pourrions potentiellement disparaître dans l’espoir que les Sixers dominent celui-ci. Simplement jouer Marcus Morris père.

