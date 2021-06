NBA DFS Picks, Projections & Ownership DraftKings & FanDuel Lineups ⋆ .

Ce soir marque le deuxième match de la finale de la Conférence Ouest entre les Suns et les Clippers. Dans le premier match de la série, les Suns ont réussi à remporter une victoire même si Chris Paul était hors. Paul reste absent pour le deuxième match de la série bien que les Clippers soient également en désavantage numérique depuis Kawhi Léonard est dehors. C’est l’histoire des Playoffs NBA. Les blessures des joueurs clés ont un impact majeur et elles changent également la façon dont les jeux sur DraftKings et FanDuel pour NBA DFS.

NBA DFS Deep Dive : DraftKings + FanDuel | 22 juin

Paul George (10 400 $ DraftKings / 15 000 $ FanDuel) — George fait un pas de géant sans Leonard en bonne santé. À ce stade, il semble peu probable que Leonard revienne car il n’y a aucune mise à jour sur son statut. Le surnom de “Pandemic P” qui suit autour de George commence à s’estomper. George a marqué plus de 50 points DraftKings en quatre matchs consécutifs et il a un taux d’utilisation d’au moins 32% en cinq matchs consécutifs. De plus, il joue au nord de 40 minutes par match et ne se repose pas beaucoup pendant les matchs.

Devin Booker (9 600 $ DraftKings / 14 500 $ FanDuel) — Booker se retrouve exactement dans la même situation que George. Les deux doivent intervenir avec un coéquipier vedette manquant. Chris Paul ne jouera pas aujourd’hui après avoir raté le match 1 en raison de COVID et il n’est pas tout à fait clair quand il reviendra sur le terrain. Sans Paul dans le match 1, Booker a réalisé le premier triple-double de sa carrière et a marqué 77,75 points DraftKings. Malgré cette solide performance, son prix n’était pas très élevé sur FanDuel ou DraftKings. Lorsque Paul est hors du terrain cette saison, Booker a un taux d’utilisation de 34,8% et marque 1,28 point de fantaisie par minute.

Cameron Payne (5 300 $ DraftKings / 11 000 $ FanDuel) – Booker obtient un coup de pouce dans l’utilisation avec Paul en dehors du terrain, mais Payne a le plus à gagner du point de vue du temps de jeu. Il a commencé à la place de Paul lors du dernier match et compte tirer un autre départ ce soir. Tout au long des séries éliminatoires, Payne s’est intensifié lorsque Paul n’est pas en bonne santé. Cela inclut les matchs contre les Lakers lorsque Paul avait une épaule fesses. Même si Paul était le partant, Payne a enregistré de plus longues minutes sur le banc et a épelé Paul lorsque son épaule le dérangeait. Payne a récolté en moyenne 33,88 points DraftKings en tant que partant cette saison.

DeMarcus Cousins ​​(3 100 $ DraftKings / 6 500 $ FanDuel) – Les Clippers n’ont pas beaucoup joué Cousins ​​en séries éliminatoires, mais ils pourraient avoir besoin de lui dans ce match. Deandre Ayton présente des problèmes différents pour Los Angeles que les autres centres auxquels il a été confronté comme Rudy Gobert et Boban Marjanovic. Les Clippers ont joué petit en séries éliminatoires et ont mélangé les choses lors du dernier match. Cousins ​​a fini par jouer 13 minutes et était l’une des meilleures valeurs de l’ardoise.

