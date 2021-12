NBA : Doc Rivers en a marre de Ben Simmons : « Je ne parle pas de lui »

Déjà passé le premier tiers du saison 2021-22 de la NBA et Ben Simmons Il ne saute toujours pas aux bâtons.

L’escorte australienne stellaire n’a pas été en mesure d’aider cette année à la 76ers de crême Philadelphia, d’abord à cause de ses problèmes avec la direction et ensuite à cause d’un inconfort physique apparent qui semble l’avoir plus à l’extérieur qu’au sein de la franchise qui l’a sélectionné avec le choix numéro 1 de la Brouillon de 2016.

Posséder Rivières Doc, entraîneur de la 76ers, a essayé de minimiser l’absence de Simmons et concentrez-vous sur les joueurs que vous avez à votre disposition.

« Je n’en parle même pas, littéralement. Je forme l’équipe et les gars qui sont disponibles tous les jours. J’ai laissé Daryl (Morey) et Elton (Brand) s’occuper de tout le reste », a reconnu le vainqueur d’une bague de championnat en son temps avec les Celtics.

Le dernier rapport de Philadelphie a déclaré que Simmons était aux prises avec des « problèmes de santé mentale ».

Lors de la dernière intersaison, le gardien a été impliqué dans plusieurs négociations pour tenter sa chance en dehors des 76ers après toute la polémique qu’il a soulevée lors des playoffs pour sa faible efficacité au tir depuis le terrain. Ben a encore une saison sous contrat et trois autres en option, d’une valeur de près de 147 millions de dollars.

il leur manque

Au cours de ses quatre années en NBA, Simmons a disputé un total de 275 matchs avec des moyennes de 15,9 points, 8,1 rebonds et 7,7 passes décisives.

Rejoignez-nous pour souhaiter à @ BenSimmons25 des @sixers un JOYEUX 25e ANNIVERSAIRE ! #NBABDAY #C’est le jeu pic.twitter.com/QgAEwR1Ysk – NBA (@NBA) 20 juillet 2021

Philadelphie a besoin de votre contribution, car en un an, ils sont passés du meilleur record de la Conférence de l’Est à un record de 11-11, momentanément hors de la zone des séries éliminatoires.