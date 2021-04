NBA Doncic est la nouvelle Diana Taurasi

Luka Doncic a été comparé à LeBron James, James Harden, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Oscar Robertson … La nécessité de rechercher des chiffres qui justifient la grandeur du joueur slovène face à des statistiques rarement vues chez une recrue fait apparaître continuellement les noms des plus grands de l’histoire à côté des vôtres. Ce que nous n’avions pas vu jusqu’à présent était comparé à l’un des plus grands, sinon le plus, de l’histoire de la WNBA: Diana Taurasi.

C’est la question qu’ils ont posée au journaliste d’ESPN Kevin Pelton, qui répond chaque semaine à divers messages de lecteurs avec des questions, disons curieuses. Pelton a une méthode dans laquelle, en utilisant certaines statistiques de jeu, ainsi que la taille et le poids des joueurs, il parvient à déterminer en termes de pourcentage la similitude entre les saisons de différents joueurs. Selon les données la saison la plus similaire à celle actuelle de Luka Doncic est également celle de LeBron James, avec 97,9% de similitude. Sur les dix premières places, sept sont détenues par LeBron (ses sept dernières saisons), deux par James Harden (dont la quatrième place cette année) et une par Kobe Bryant (2004-05).

Il est clair que le joueur le plus proche de Doncic, même s’il vaudrait mieux dire l’inverse, est le 23e des Lakers. Pelton explique que les statistiques de votre modèle sont déterminées par les moyennes de chaque saison, qui ont varié au rythme de la façon de jouerCes dernières années, beaucoup plus focalisé sur un joueur qui concentre une grande partie de la possession et qui est capable de marquer en tête-à-tête avec peu d’intervention, qu’elle soit active ou passive, de ses coéquipiers. C’est pourquoi il faut descendre de nombreuses places sur la liste pour trouver des similitudes avec la saison actuelle du Slovène remontant à l’an 2000. Le premier, représentant les années 90, est Grant Hill (n ° 11). Et au-delà, en tant que membres des années 80, Larry Bird (n ° 20) et Magic Johnson (n ° 21).

Mais qu’en est-il de Taurasi? Le journaliste applique la même méthode pour voir si les données sont correctes et, en effet, la base apparaît dans cinq des sept saisons avec une ressemblance de plus de 90%. Et il occupe la première place, qui reste avec 2013 avec 93,8%, trois points de moins que le record de ressemblance de LeBron. Mais Pelton a quelques mais à propos de cette comparaison, au-delà du fait que le style de jeu de la WNBA ne s’est pas autant tourné vers l’individualisme que la NBA. Pour commencer, rappelez-vous que Bien que Taurasi soit grand pour sa position (1,83), il est toujours en dessous de la moyenne de la ligue, tandis que Doncic (2,01) est au-dessus. Un autre fait qui les différencie est la capacité de rebond, car le joueur de Phoenix Mercury n’est resté qu’un an (2009) au-dessus de la moyenne de la ligue pour les rebonds. En outre, Le pourcentage de tirs de Taurasi de deux en 2013 (55%) est beaucoup plus frappant que les 57% de Doncic cette année, depuis lors, le pourcentage moyen dans la WNBA était beaucoup plus bas que ce qui est maintenant en NBA.

Enfin, le journaliste donne un dernier argument contre la comparaison Doncic-Taurasi, s’éloignant des statistiques avec lesquelles il avait construit toute son argumentation. “En dernier recours, Taurasi n’est pas considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la WNBA (à tort ou à raison) en raison de sa production statistique. C’est plutôt le fruit d’un témoignage de l’histoire des grandes performances de Taurasi sur les plus grandes scènes., dont trois championnats nationaux à UConn et trois titres WNBA avec Phoenix Mercury. Malgré son bilan impressionnant de gros coups à 22 ans, Doncic a un long chemin à parcourir pour l’égaler.“.