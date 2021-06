NBA Doncic : “Je n’ai toujours rien prouvé, ils nous paient pour gagner”

L’égalité au premier tour entre les Clippers de Los Angeles et les Mavericks de Dallas a pris fin avec deux stars individuelles au-dessus des autres : Kawhi Leonard et Luka Doncic. Le premier a en moyenne 32,1 points et 7,9 rebonds par match. Le second, 35,7 points, 7,9 rejets et 10,3 passes décisives. Mais un seul des deux pouvait avancer et c’était Kawhi, qui a donné deux exhibitions de basket-ball lors des deux derniers matchs de la série, avec son équipe au bord de l’élimination. Pour sa part, Doncic n’était pas loin derrière avec ses 46 points et 14 passes décisives lors du dernier match. C’est son cinquième match en playoffs (sur 13 joués) dans lequel il atteint les 40 points. Pour mettre les choses dans leur contexte, des joueurs comme Damian Lillard, Carmelo Anthony, Tracy McGrady, Kyrie Irving, Paul Pierce, Tim Duncan ou Karl Malone, qui ont tous disputé plus de 50 matchs dans les tours de qualification pour le titre, ils ne avoir autant de matchs à 40 points. .

De plus, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à avoir récolté en moyenne plus de 35 points en séries éliminatoires. Cependant, tous ces jalons ne convainquent pas le Slovène, qui a été très clair en conférence de presse après son élimination lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait montré lors du match nul : “Je n’ai encore rien prouvé. Nous avons fait les séries éliminatoires deux fois depuis que je suis ici et nous avons tous les deux perdu, donc pour le moment rien. Ils nous paient pour gagner et nous ne l’avons pas fait.”. Autre exemple d’honnêteté et d’humilité d’un joueur d’habitude assez critique envers lui-même dans la presse, ce qui ne l’a pas empêché de montrer sa reconnaissance pour les efforts de ses coéquipiers : “Je pense que nous nous sommes très bien battus. Nous avons atteint le septième match et nous n’avons pas pu le gagner. Mais je pense que nous avons tout donné et je suis très fier de cette équipe..

La vérité est que l’accompagnement de Doncic sur le terrain ne peut pas être considéré comme à la hauteur, sauf exceptions spécifiques. Tim Hardaway, le deuxième meilleur buteur des Mavs de la série, a marqué 17 points par match, tandis que Kristaps Porzingis, le deuxième meilleur buteur de l’équipe, a récolté 13,1 points et 5,4 rebonds. Lors du dernier match, si l’on met de côté les triples du Slovène (5/11), les autres nouveaux joueurs de Dallas ont marqué 5 sur 25. De l’autre côté, Kawhi était bien mieux entouré. Paul George a récolté 23,6 points et 9 rebonds dans la série, Reggie Jackson a récolté 15 points ou plus lors des six derniers matchs et, par exemple, Marcus Morris, qui ne faisait pas une belle égalité, est apparu au bon moment : 23 buts au septième match. Un duel dans lequel même les bancs ont fait la différence. 27-6 en faveur des Clippers, avec Terance Mann (13) et Luke Kennard (11) comme facteurs différentiels.

Il semble clair que Dallas n’a pas réussi à construire une équipe gagnante autour de son joueur de franchise au cours des trois années que le meneur a été dans la ligue et cela devrait être la priorité de la franchise, comme son entraîneur, Rick Carlisle, l’a souligné en dernier. nuit : « Nous devons continuer à construire autour de lui et cet été va être très important à plusieurs niveaux. Doncic fait partie des cinq premiers de la ligue. Carlisle n’était pas le seul à évaluer positivement la performance du Slovène. Des stars rivales ont également fait l’éloge de lui. “Il fait tout. Il tire très efficacement, dans les triples, en un contre un, en attaquant le panier… Il fait tout pour son équipe, c’est un grand joueur. On le verra par ici pendant de nombreuses années. à votre propre rythme et rend les choses faciles », a commenté Kawhi.