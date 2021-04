NBA Doncic règne dans le mirage

Pour les Mavericks de Dallas, cette double confrontation contre les Lakers de Los Angeles aurait pu arriver au bon moment. Ils ne jouaient pas trop bien ces derniers temps, alors Gagner deux fois les champions de la NBA est un coup de confiance. Pour le moment, ils ont pris le premier duel. Pour cela, ils ont surpassé une version des Lakers qui n’a pas grand-chose à voir avec celle du grand prétendant au ring. LeBron James a encore environ deux semaines pour récupérer et Antohny Davis n’a joué que 17 minutes après avoir passé plus de deux mois entre cotons, la plus longue pause de toute sa carrière.

Alors avec une demi-étoile sur deux devant eux, ceux de Dallas ont su saisir l’occasion. Et en premier lieu, ceux qui en ont profité sont, bien sûr, Luka Doncic, qui était encore une fois le joueur le plus décisif du match. 30 points, 9 rebonds, 8 passes et 3 interceptions pour le Slovène, qui a donné le rythme du match qui a toujours intéressé son équipe, sur lequel ils ont construit un avantage de 11 points à la mi-temps et sur lequel ils ont tenu bon à la fin, lorsque les Lakers sont arrivés à 4 avec trois minutes restantes aller. Pendant ce temps, Kristaps Porzingis, qui jouait son troisième consécutif de la saison, avait quitté le terrain en troisième période après une entorse assez moche. Le Letton a déjà raté 19 matchs jusqu’à présent cette année.

Les Mavs ont réussi à régler le problème de rebond, où ils ont été balayés par les Lakers lors de la perte du deuxième match de la saison. Cette fois, ils ne les ont perdus que 38-45. De toute évidence, Davis rester à 4 était un facteur important. L’attaquant de puissance a été vu hors du rythme et a du mal à marquer. Il a raté 8 des 10 lancers qu’il a essayés, ses plus gros ratés cette saison en première mi-temps (il n’a pas joué après la pause). De plus, ses adversaires ont fait 6/9 tentatives avec lui en tant que défenseur principal. Considérant que nous sommes face à l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, force est de constater que Davis est revenu sur le court, mais qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir pour être à 100%. La prochaine chance sera demain soir, quand ils joueront à nouveau à Dallas. Une autre défaite laisserait les deux équipes dans une victoire et demie avec près d’un mois de compétition à faire. Il reste encore beaucoup de tissu à couper.