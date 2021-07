NBA Draft 2021: Confirmé où Jalen Green jouera

Il ne reste que 9 jours aux fans de la meilleure ligue de basket de la planète pour profiter de l’une des soirées les plus intéressantes de la NBA. Et là, les noms sont très variés et de haut niveau, mais certaines des circonstances qui vont se terminer avec la refonte des différentes équipes NBA se précisent. le repêchage 2021 diffusera de nouveaux visages dans chaque franchise de la ligue.

Et l’un des plus intéressants de l’élection de ce 29 juillet prochain sera Jalen vert. Le meneur de jeu fait partie de ces joueurs qui font preuve d’une vitesse et d’une explosivité vraiment remarquables, capables de changer le rythme du jeu en fonction du moment du match et très facilement au moment de marquer, ce qui lui a valu des comparaisons avec l’un des plus grands. légendes de la ligue telle qu’elle est Kobe Bryant.

Sans aucun doute, nous parlons d’un excellent finisseur lorsqu’il pénètre et a des espaces près de la jante, grâce au grand contrôle qu’il a sur son corps dans les airs. Lorsqu’il dribble, il est imparable et possède une polyvalence qui lui permet d’agir dans presque toutes les positions extérieures, en particulier lorsqu’il défend certains des meilleurs joueurs rivaux.

Pour quelle équipe jouerez-vous ?

Cependant, Jalen Green est l’un des meilleurs joueurs de la NBA Draft 2021 et obtenir ses services sera essentiel. Pour le moment, les deux équipes qui se sont le plus rapprochées de leur choix sont Houston Rockets et Cleveland Cavaliers. Mais les dirigeants de la NBA sont clairs sur l’équipe qu’il choisira : il ira au Texas.

Cela a été confirmé par la Nation Cavaliers, qui confirme que Jalen Green pariera sur un accord avec l’équipe que ce cours a formé Stéphane Silas. Verrons-nous le meneur de jeu renforcer l’une des franchises qui a le plus besoin de se reconstruire cette pré-saison ?