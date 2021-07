NBA Draft 2021 : Cunningham, numéro 1, une star est née

Cade Cunningham a été choisi numéro 1 de la NBA Draft 2021 par les Detroit Pistons. Il n’y a eu aucune surprise et le talent théoriquement grand de la classe 21′ a été choisi en première position. Derrière lui, pas de surprise non plus : les Houston Rockets maintiennent leur engagement fort envers le joueur formé en G League. Jalen vert et Cleveland Cavaliers, qui a joué dans le premier échange de la nuit après avoir acquis Ricky Rubio des Minnesota Timberwolves, a choisi Evan mobley.

En quatrième position, il a été choisi Scottie Barnes par les Raptors de Toronto, une véritable surprise qui est montée comme de l’écume ces derniers jours. Énorme son ascension fulgurante. Il est capable d’occuper les cinq positions sur la piste. Le choix surprenant de Barnes dans le quatrième a vu le choix magique Suggestions de Jalen, l’homme appelé à être le numéro 4. Des qualités pour être un meneur qui marque une époque pour ses qualités offensives et défensives.

En numéro 6, une surprise capitale avec l’élection australienne Josh étourdit par Oklahoma City Thunder. Il manque de physique, mais sur le plan technique et tactique, il est plus que prêt pour la NBA.

Au 7e, les Golden State Warriors ont choisi dans leur premier choix un Jonathan Kuminga et dans le 8, le Magic a choisi l’Allemand avec son deuxième choix Franz Wagner.

– LE PROJET EST EN COURS SUR ABC & ESPN ! – @ CadeCunningham_ est sélectionné 1er au classement général par les @DetroitPistons ! 2021 #NBADraft présenté par State Farm pic.twitter.com/BCmvBbELQ0 – NBA (@NBA) 30 juillet 2021

CHOIX

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Jalen Green (Fusées Houston)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Scottie Barnes (Raptors de Toronto)

Jalen Suggs (Orlando Magic)

Josh Giddey (Tonnerre d’Oklahoma City)

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Franz Wagner (Orlando Magic)