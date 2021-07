NBA draft 2021 : joueurs, résultats et choix de chaque équipe par tour

Le repêchage de la NBA 2021 a tout eu. Au sommet, le transfert de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles, la bombe de la nuit. Et, d’autre part, toute la chaîne de nouveaux et jeunes talents qui a atteint la meilleure ligue du monde. Ensuite, nous présentons les joueurs, les résultats et les choix de chaque équipe par tour. C’est ainsi que reste la nouvelle génération, qui a de grandes connaissances pour le basket espagnol (Usman Garuba, Santi Aldama) et est mené par une promesse en herbe comme Cade Cunningham, la référence d’une portée prometteuse. Et beaucoup.

1.- Cade Cunningham (Pistons de Détroit)

2.- Jalen vert (Houston Rockets)

3.- Évan Mobley (Les Cavaliers de Cleveland)

4.- Scottie Barnes (Enlèvements de Toronto)

5.- Jalen Suggestions (Orlando Magie)

6.- Josh Étourdissement (Oklahoma City Thunder)

7.- Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

8.- François Wagner (Orlando Magie)

9.- Davion Mitchell (Rois de Sacramento)

dix.- ziaïre williams (Grizzlis de Memphis)

Onze.- James Bouknight (Charlotte Hornets)

12.- Josh cousin (San Antonio Spurs)

13.- Chris Duarte (Indiana Pacers)

14.- Moïse Moody (Guerriers de l’État d’or)

quinze.- Corey Kispert (Les sorciers de Washington)

16.- Alperen Selon (Houston Rocktes, après avoir reçu le choix du Thunder)

17.- Trey Murphy (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

18.- Tre mann (Oklahoma City Thunder)

19.- Kai Jones (Charlotte Hornets, après avoir reçu le choix des Knicks)

vingt.- Jalen johnson (Atlanta Hawks)

vingt-et-un.- Keon Johnson (Los Angeles Clippers, après avoir reçu le choix des Knicks)

22.- Isaïe Jackson (Washington Wizards, après avoir obtenu le choix dans le commerce de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles. Après avoir été sélectionné, il a été échangé aux Indiana Pacers en échange d’Aaron Holiday et du 31 choix)

2. 3.- Usman Garuba (Houston Rockets)

24.- Jos christophe (Houston Rockets)

25.- Quentin grime (New York Knicks)

26.- Nah’Shon Lee “Bones” Hyland (Nuggets de Denver)

27.- Came Thomas (Filets de Brooklyn)

28.- Jaden Springer (Philadelphie Sixers)

29.- Day’Ron Sharpe (Filets de Brooklyn)

30.- Santi Aldama (Memphis Grizzlies, après avoir reçu le choix Jazz)

31.- Isaïe Todd (Les sorciers de Washington)

32.- Jérémie Robinson-Earl (Oklahoma City Thunder)

33.- Jason Preston (Clippers de Los Angeles)

3. 4.- Rokas Jokubaïtis (New York Knicks)

35.- Herbe Jones (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

36.- Milliers McBride (Oklahoma City Thunder)

37.- JT Thor (Charlotte Hornets)

38.- Tuteur Dasunmu (Chicago Bulls)

39.- Néémies Queta (Rois de Sacramento)

40.- Jared majordome (Utah Jazz)

41.- Joe Wieskamp (San Antonio Spurs)

42.- Isaïe Foies (Pistons de Détroit)

43.- Grégoire brun (Portland Trail Blazers)

44.- Kessler Edwards (Filets de Brooklyn)

Quatre cinq.- Juhann Bégarin (Boston Celtics)

46.- Banton Dalano (Raptors de Toronto)

47.- David Johnson (Raptors de Toronto)

48.- tonnelier de la Sharife (Atlaknta Hawks)

49.- Marcus Zagarowski (Filets de Brooklyn)

cinquante.- Philippe Petrusev (Philadelphie Sixers)

51.- Brandon Boston (Pélicans de la Nouvelle-Orléans et échangés aux Clippers de Los Angeles)

52.- Luka Garza (Pistons de Détroit)

53.- Charles Bassey (Philadelphie Sixers)

54.- Sandro Mamukelashvili (Milwaukee Bucks)

55.- Aaron Wiggins (Oklahoma City Thunder)

56.- Scottie Lewis (Charlotte Hornets)

57.- Radeau de Koprivica (Pistons de Détroit)

58.- Jéricho Sims (New York Knicks)

59.- Gris Raiquan (Filets de Brooklyn)

60.- Georgios Kalaitzakis (Milwaukee Bucks)