NBA Draft 2021. Le dilemme de Michael Jordan pour améliorer les Charlotte Hornets

Projet illusoire de Charlotte frelons, qui devra continuer à faire des bonds de qualité dans une saison qui commence par un NBA Draft 2021 dans laquelle ils ont peu de marge de manœuvre. Ils ont le 11e choix et Michael Jordan vous devrez très bien analyser les options dont vous disposez pour améliorer l’équipe. Avec une base de référence comme LaMelo Ball et une qualité nourrie à l’extérieur, avec Gordon Hayward comme référence, là où ils sont le plus nécessaires, c’est dans le jeu intérieur. Voici donc les options les plus viables pour votre sélection :

Alperen sengun

James bouknight

Kai jones

Moïse Moody