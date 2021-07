NBA Draft 2021 : le parcours de Cade Cunningham confirme les prédictions

C’est un secret de polichinelle et il y a de moins en moins de doutes à ce sujet. Cade Cunningham sera choisi dans le choix 1 des NBA Draft 2021 de la part de Pistons de Détroit, devenant la pièce maîtresse du futur projet de la franchise LaMoTown. Tout semble plus que discuté, et plus après que le jeune joueur ait été surpris en visite dans la ville, ce qui montre comment les Pistons lui ont assuré qu’ils le choisiraient lors de la cérémonie.

CADE CUNNINGHAM EST A DETROIT pic.twitter.com/CAg5VLSisD – Nick (@NicolasHenkel) 19 juillet 2021