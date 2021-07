NBA Draft 2021 : les Brooklyn Nets prévoient jeudi soir

Filets de Brooklyn Il a été l’un des grands favoris du ring NBA cette saison et le sera encore la saison prochaine. Mettant en vedette l’un des Big-Trois historiques les plus marquants de l’histoire de la ligue, composé de James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, la restructuration du roster cet été sera assez profonde.

Avec l’une des premières étapes de l’intersaison qui approche à grands pas, le NBA Draft 2021 sera l’une des étapes qui contribuera le plus à l’équipe de Steve Nash. En fait, à tel point que les Brooklyn Nets ont jusqu’à quatre élections. Un seul au premier tour et 3 au second tour, de 30 à 60.

Désormais, la question que beaucoup se posent est la suivante : Quels joueurs les Nets sélectionneront-ils ce jeudi 29 juillet ? Quel est le profil que vous recherchez dans la Direction du Barclays Center ?

Les réunions les plus productives

Brooklyn Nets fait partie de ces franchises qui rencontrent régulièrement un grand nombre de joueurs, voire des groupes en même temps. C’est-à-dire qu’ils ne se concentrent pas sur certains chiffres, mais recueillent plutôt des informations sur de nombreux projets, et ils choisissent en fonction du développement de la nuit du Draft.

Avec un accent particulier sur les joueurs plus jeunes et vétérans – c’est-à-dire en refusant ceux du milieu – voici quelques-uns des noms les plus intéressants à rencontrer avec les Brooklyn Nets et ils pourraient être leur 27e, 44e, 49e et 59e choix :

– Josh Primo: le plus jeune de tous. Le centre serait le 26e choix selon le dernier exercice d’ESPN. Un spécialiste des bouchons de l’Université de l’Alabama.

– Mac McClungUn meneur de tir originaire de Texas Tech, suivi de près par les Charlotte Hornets, les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers. Beaucoup de points et un physique saisissant.

– Matt Coleman III: L’escorte de l’Université du Texas s’est formée avec jusqu’à 5 franchises différentes, spécialiste de la vision du jeu, facile à assister et particulièrement douée pour le vol. Belle combinaison extérieure.

– Jalen Tate– Frère du joueur actuel des Houston Rockets Jay’Sean Tate, un autre garde avec des rapports dans les Grizzlies, Warriors et Cavaliers, un très grand extérieur et avec une spécialité défensive supérieure à l’offensive.