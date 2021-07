NBA Draft 2021, les équipes intéressées par Scottie Barnes

Contre-culturel, talentueux et très intéressant. C’est ainsi que vous pouvez définir Scottie Barnes, l’une des plus grandes perspectives de la NBA Draft 2021 qui opte pour le top-5 non pas tant à cause de ce qui est montré dans l’État de Floride, mais à cause de ce qui est ressenti dans son jeu. Avoir un spécialiste défensif capable de changer dans tous les blocs et de défendre les cinq positions du terrain est un cadeau pour toute franchise, et bien plus encore si vous ressentez une manipulation de balle spectaculaire et des capacités athlétiques sublimes. Dans la plupart des Mock Draft, il se situe parmi les 7 meilleurs, bien qu’il y en ait beaucoup qui le placent parmi les meilleurs pour sa capacité à apporter des éléments intangibles et des options évidentes pour devenir un attaquant de puissance, peu importe à quel point il commence maintenant sur papier avec le état des gouttières. Dans nbaanalysis.net, ils révèlent les principales parties prenantes.

28/04/2021 09:04

Joueur qui est parti cette saison à Florida State et que beaucoup comparent à la star des Warriors Draymond Green

Sacramento Kings – Choisissez 9

Construire l’avenir avec de jeunes talents pouvant être encadrés par des vétérans de niveau est le grand désir d’une franchise qui voit en Scottie Barnes le successeur naturel de Harrison Barnes. Il y a des rumeurs constantes sur le départ de ce joueur talentueux et expérimenté, mais s’il restait dans l’équipe, il permettrait à Scottie d’entrer progressivement dans la rotation, sans pression excessive et d’apprendre beaucoup de lui.

Orlando Magic – Choix 5 et 8

Cela semble l’option réalisable en raison de l’énorme marge dont ils disposent pour sélectionner des joueurs de profils très différents. Que ce soit en tant que numéro 5 ou en tant que 8, tout indique que les Floridiens voudront faire en sorte que le bon vieux Barnes reste chez lui, dont le lien avec la place dans son stade universitaire a été très remarquable. Cela leur donnerait un emballage défensif, leur permettant d’augmenter la compétitivité de l’équipe déjà cette saison.

Golden State Warriors – Choisissez 7

Même s’ils se concentrent sur l’arrivée d’une star établie, ils ne seraient pas dégoûtés par un joueur qui ressemble à une version moderne de Draymond Green, capable d’apprendre de lui et de jouer un rôle de soutien dans une équipe aspirant au titre.