NBA Draft 2021. Les équipes qui pourraient entraîner Keon Johnson

Keon Johnson est l’un des potentiels les plus écrasants de la NBA Draft 2021, ayant conquis tous les éclaireurs avec ses capacités athlétiques innées et ses conditions physiques idéales pour avoir un impact très tôt sur la ligue. Un diamant brut forgé dans le Tennessee qui, s’il est poli de la bonne manière, peut être un acteur important tant en défense qu’en attaque. On ne s’attend pas à ce qu’il puisse prendre d’assaut le top 5 des sélections, mais tous les Simulation de repêchage NBA 2021 ils le placent dans les 10 premiers choix. Voici les équipes intéressées à vous recruter :

Le tonnerre d’Oklahoma City

Rapaces de Toronto

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Magie d’Orlando