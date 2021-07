NBA Draft 2021: les Houston Rockets choisissent Usman Garuba au n ° 23

Le joueur espagnol Usman Garuba, qui joue avec la sélection olympique aux Jeux, a été choisi dans le numéro 23 du NBA Draft 2021 par Houston Rockets. On s’attendait à ce qu’il soit choisi dans une position un peu plus élevée, mais il a fini par tomber au premier tour dans l’équipe du Texas, qui est actuellement en reconstruction et dans laquelle il ne devrait pas être difficile pour lui d’avoir des minutes s’il décide de quitter cet été le Real Madrid et faire le saut vers la NBA.

Il a des conditions physiques et techniques pour contribuer au niveau défensif dès le jour où il atterrit dans la ligue et une marge d’amélioration au niveau offensif pour finir par être un joueur précieux pour toute franchise NBA.