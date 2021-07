NBA Draft 2021, les options des Raptors de Toronto choisissent 4 Jalen Suggs

Reconstruction immédiate ou à long terme ? C’est le dilemme dans lequel tu es Rapaces de Toronto en ce moment. À peine deux ans après avoir remporté le tout premier anneau de la ligue, la franchise canadienne a connu une dérive sans but qui doit être corrigée avec sang-froid. Profitez d’un choix aussi haut que le 4e dans le NBA Draft 2021, donne de nombreuses options pour bien méditer sur la voie à suivre : profiter des jeunes talents disponibles ou rechercher le recrutement d’une grande star en échangeant ce tour et certains de ses atouts, sont les cartes qui se jouent dans une gestion qui a été caractérisé par la prise de très bonnes décisions ces derniers temps. Ce sont les trois options disponibles, comme indiqué par nbaanalysis.net.

1. Sélectionnez Jalen Suggs

Il est l’un des meilleurs meneurs disponibles dans le repêchage, dur en défense et mortel sur les transitions et la direction du jeu. Le choisir signifierait commencer une nouvelle ère, transmettre à Lowry le sentiment que son changement de génération est arrivé et chercher à renouveler le vétéran pour une autre année afin de guider la jeune promesse et de lui soulager la pression. Il est le choix le plus probable sur la base de diverses projections d’analystes experts, car les équipes qui les précèdent dans le repêchage ne devraient pas être très intéressées par un meneur de jeu.

2. Choisissez Evan Mobley

Il ne serait pas déraisonnable pour eux de chercher un projet de ronde commerciale avec les Cleveland Cavaliers afin de s’assurer qu’ils intègrent ce centre potentiel. Les Canadiens ont besoin d’urgence d’un centre puissant qui offre des alternatives à un Boucher qui ne vient pas de commencer. Ce n’est pas facile pour les Ohioiens de l’abandonner, mais s’ils ne le choisissaient pas à la troisième place, les Raptors n’hésiteraient pas. Au cas où ils seraient très clairs, ils pourraient offrir quelque chose aux Cavs pour échanger leurs tours de sélection.

3. Poursuivez une étoile en abandonnant votre choix de repêchage

Deux noms résonnent fortement dans le milieu des Raptors, comme Damian Lillard et Ben Simmons. Les deux sont sur le marché et les Canadiens les attendent depuis longtemps afin de se requalifier pour le ring. Des actifs comme Lowry, Van Vleet et Annunoby pourraient compléter une offre succulente qui serait complétée par ce quatrième choix du repêchage et pourrait conquérir à la fois les Trail Blazers et les Sixers, pour le mélange de talents présents et futurs.