NBA Draft 2021, options des choix de premier tour des New York Knicks

Ce qui était il y a deux ans une véritable poudrière et au début de la saison dernière continuait à générer plus de doutes que d’illusions, Tom Thibodeau et ses joueurs en ont fait un projet passionnant et appelé à la gloire. Ce sont de bons moments pour Knicks de New York, qui pour la première fois depuis de nombreuses années transmet le sentiment d’être une franchise gagnante, avec une idée à long terme du jeu et la possibilité de créer une identité en équipe. Le fait d’être entré en séries éliminatoires la saison dernière a été le début de quelque chose d’important et ils sont conscients que le NBA Draft 2021 cela peut être une bonne occasion de continuer à construire. Ils détiennent les choix 19 et 21 au premier tour et ont deux lignes d’action évidentes devant eux, comme l’a révélé nbaanalysis.net.

Échangez les deux tours de la NBA Draft 2021 pour recruter une star

Cela donne le sentiment que dans la Big Apple ils veulent profiter de tout ce qui a été construit l’année dernière pour opter immédiatement pour la gloire, donc la priorité serait de signer un All Star. Ils ont un espace de salaire de 60 millions de dollars, ce qui leur donne la possibilité de sonder le marché pour un grand joueur. Avoir deux tours de Draft dont ils n’ont en principe pas besoin, puisqu’ils chérissent déjà les jeunes talents avec Toppin, Barrett ou Quickley, peut leur donner beaucoup de marge lors des transferts.

Recrutez deux jeunes joueurs NBA Draft 2021 pour construire l’avenir

Qu’ils signent ou non une grande star, les Knicks pourraient profiter des deux sélections au repêchage dont ils disposent pour recruter des talents qui, a priori, seront disponibles à ce moment-là. L’un des joueurs les plus désirables serait Chris Duarte, un attaquant talentueux de l’Oregon qui peut devenir un spécialiste accompli des 3 & Def, ressemblant étroitement au profil de Dillon Brooks à Memphis. C’est un joueur qui arrive déjà avec une certaine expérience dans la NCAA, il serait donc prêt à concourir. Une autre option intéressante serait Tre Mann, un bon garde bien que manquant un peu de vitesse lors de l’attaque de la jante.

La possibilité de signer Josh Giddey ouvrirait un marché puissant comme celui australien pour les Knicks qui continuent d’être une marque importante, ainsi qu’une équipe de basket-ball. Le meneur australien est un joueur total, un homme qui ne clashera pas dans la rotation et qui génère un bon rythme de jeu. Les noms de Sharife Cooper et Jaden Springer sont également apparus dans les poules, bien qu’ils aient moins d’options pour finir chez les Knicks.