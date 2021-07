NBA Draft 2021 : quelles options pour les Golden State Warriors ?

Si l’incertitude a un chiffre qui devrait être nommé pour ce soir du NBA Draft 2021, il s’appellerait les Golden State Warriors. Ceux de La Bahía ont deux élections de loterie, et cela signifie toujours quelque chose. Fondamentalement, les Warriors devront choisir deux des 14 meilleurs joueurs de la soirée Draft et ils vont bouleverser leur alignement.

Cependant, les rumeurs de la NBA continuent de pointer Guerriers de l’état d’or il pourrait parier sur un échange qui mettrait fin à une autre étoile sur la liste de Steve Kerr de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

En fait, la décision que les Warriors devront prendre en pensant à leur présent et à leur avenir sera de faire les deux élections ou de signer cette étoile et de dire non aux deux jeunes joueurs qui pourraient rejoindre l’équipe.

– C’EST LA SEMAINE DRAFT, # DUBNATION @ Les titulaires de la carte Chase à The Bay peuvent célébrer avec 50 % de marchandises sélectionnées en ligne sur @warriorsshop ! L’offre est valable jusqu’à fin juillet. Appuyez pour plus de détails »https://t.co/Yq4WHwegvk pic.twitter.com/sRlWf7NqT0 – Golden State Warriors (@warriors) 26 juillet 2021

Options possibles

– Transférer les pioches pour une star : l’un des noms qui résonne le plus fortement dans l’agenda de la Guerriers il est Bradley Beal. Ajouter un buteur de plus de ce niveau scellerait un luxueux quintette, et en échange de l’arrivée de James Wiseman et des deux élections, la reconstruction des Washington Wizards serait bien plus agressive. Même Damian Lillard ?

– Choisissez les deux jeunes : des noms comme ceux de Jalen Suggs, Scottie Barnes, Tre Mann, Cameron Thomas, Moses Moody, Davion Mitchell, Jalen Johnson, Kai Jones… Sûrement, si les Warriors ne transfèrent pas leurs choix, les deux joueurs laisseront cette liste de noms si intéressante.