NBA Draft 2021 : Scotty Pippen Jr, une des sensations de 2021

Le repêchage de la NBA 2021 est sur le point de capter l’attention de tous les fans de la meilleure ligue de basket-ball de la planète. Même s’il reste encore à décider qui sera le champion de ce parcours, l’une des soirées les plus importantes de l’année basket se dessine avec la dernière ligne droite de la saison, et, comme toujours, elle sera pleine de jeunes joueurs qui démontrent qu’ils ont un excellent potentiel pour devenir des stars de la NBA.

L’un des joueurs qui ont généré le plus de bruit lorsqu’ils ont été considérés comme éligibles pour ce NBA Draft 2021 était Scotty Pippen Jr, fils de Scottie Pippen, et base de l’Université Vanderbilt. “Nous avons tous des rêves et je suis prêt à poursuivre les miens. Par conséquent, je me déclarerai pour le repêchage de la NBA 2021 tout en maintenant mon éligibilité à l’université”, a déclaré Pippen Jr.

Vos statistiques

Dans les 22 matches joués avec le Commodores Vanderbilt NCAA, Scotty Pippen Jr n’a en moyenne ni plus ni moins de 20,8 points par match, menant son équipe en passes décisives (107) et en interceptions (39).

Votre style de jeu

Le fils du légendaire attaquant américain des Chicago Bulls fait partie de ces joueurs que chaque franchise NBA souhaite avoir dans ses rangs. Un buteur compulsif appelé à diriger la ligne extérieure de l’équipe qui finit par le sélectionner dans ce NBA Draft 2021.

Sa principale qualité est précisément cela, prenant beaucoup de balle et marquant de presque n’importe quel côté du terrain. Mais il présente aussi une vision du jeu et un savoir-être sur le court qui font vraiment de lui une pièce plus qu’intéressante pour le 29 juillet prochain.

Quelle équipe lui mettra le gant ce jeudi 29 et restera avec l’un des noms les plus intéressants au monde NBA Draft 2021?